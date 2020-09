Spajsica spregovorila o težkih časih v eni najslavnejših skupin

Mel C je bila na vrhuncu slave depresivna in je trpela za motnjo prehranjevanja.

Mel C je bila na vrhuncu slave depresivna in je trpela za motnjo prehranjevanja. Foto: Getty Images

Članica nekdaj izjemno priljubljene in uspešne dekliške skupine Spice Girls, Melanie C, je spregovorila o tem, kako se je počutila na vrhuncu slave, ko je imela občutek, da ima vse, le sreče ne.

Melanie Chisholm, javnosti bolje poznana kot Melanie C iz skupine Spice Girls, je za britanski Guardian razkrila nekaj podrobnosti iz svojega življenja. Spregovorila je o svoji mami in njeni glasbeni poti, napornem urniku pop zvezdnikov, pa tudi o tem, kako kruta je lahko glasbena industrija.

Dotaknila se je tudi svojih osebnih težav, ko je bila s Spice Girls na vrhuncu slave. "Slabi dnevi slave so bili neverjetno težki. Bila sem ranljiva in tabloidi so bili kruti in brezsrčni. Porinili so me na rob bolezni, borila sem se z motnjo prehranjevanja in depresijo," je razkrila in dodala: "Imela sem vse, kar sem si želela, a sem bila obupno nesrečna. Velikokrat se pozablja, da so tudi slavni ljudje le ljudje."

Ob tem je tudi razkrila, da so ljudje okoli nje vedeli, da ni dobro, zato se jim je raje izogibala, sama pa tudi ni našla poti iz tega. Poiskala je pomoč, zato zdaj k temu poziva tudi druge: "Zapomnite si: zaslužite si boljše življenje. To ves čas govorim sebi in drugim."

Spice Girls so bile v devetdesetih letih ena najslavnejših in najuspešnejših skupin na svetu. Foto: Getty Images

Druga brez druge ne bi imele tako neverjetnih življenj

Dotaknila se je tudi gibanja #MeToo in ob tem opozorila, da glasbena industrija pri tem še zaostaja. Gibanje se je namreč osredotočilo predvsem na filmsko industrijo in zlorabe v njej, ne pa tudi na glasbeno.

Ob tem je veliko razmišljala tudi o svojih izkušnjah iz preteklosti, ki bi jih lahko označila s slavno značko #MeToo. "Vendar me smo imele premoč v številki. Nihče si ni drznil preveč zapletati z nobeno od nas, saj bi se moral sicer ubadati z vsemi petimi," je razložila. S tem je imela v mislih še ostale članice, Melanie Brown (znano kot Mel B), Emmo Bunton, Geri Halliwell in Victorio Beckham.

Pred kratkim so se družile pri Geri, je še zapisala v kolumni za Guardian, ter dejala, da so skupaj obujale spomine, ob pa spoznale, kako neverjetna življenja živijo. "Vemo, da jih druga brez druge verjetno ne bi imele," je dodala za konec.

Oglejte si še: