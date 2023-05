Znani Slovenec v pričakovanju drugega otroka

33-letnega glasbenika, znanega tudi po vzdevku Šiki, poznamo iz različnih skupin. Med letoma 2009 in 2010 je bil član skupine Tangels, med letoma 2011 in 2013 pa je pel v ansamblu Veseli Begunjčani. Od leta 2013 je deloval kot pevec skupine 101ka band, leta 2021 pa se je pridružil skupini Pop Design, ki jo je nedavno zapustil.

Hčerki že kupuje oblekice in igračke

Zdaj pa se je Mitja Šinkovec odločil, da stopi na samostojno pot. Izdal je novo pesem in videospot z naslovom Drugemu je dala srce, ob tem pa delil tudi novico, da bosta z ženo postala starša.

"Priprave na prihod najine punčke so v polnem teku in verjetno potekajo podobno kot pri vseh preostalih parih. Kot nor hodim po trgovinah in kupujem oblekice, igrače in vse potrebno – ne morem si pomagati (smeh, op. p.). Moram pa priznati, da je moja žena v tem obdobju odigrala zelo pomembno vlogo. Sam sem zaradi nastopov veliko odsoten, zato je za večino stvari, ki zadevajo prihod dojenčka, poskrbela sama. Kljub visoki nosečnosti je zelo mobilna, razumevajoča in ustrežljiva. Z eno besedo je kraljica," je povedal Šinkovec, ki sicer ne pričakuje svojega prvega otroka.

Iz svojega prvega zakona ima namreč že 9-letnega sina Aneja. "Največji izziv bo verjetno usklajevanje obeh otrok. Ampak mislim, da je to strah vsakega starša. Verjamem, da bo vse tako, kot mora biti, nobeden od njiju ne bo prikrajšan ne za moj čas in ne za mojo ljubezen. Veselim se novega obdobja," je še dodal.

Pesem je nastala v sodelovanju z Matjažem Vlašičem

Pesem Drugemu je dala srce je nastala v sodelovanju z Matjažem Vlašičem. Kot je povedal, je zdaj čas za samostojno pot: "Do te odločitve me je pripeljalo dejstvo, da je v samostojni karieri moj uspeh odvisen samo od mene. Ne želim se več ozirati na druge, želim delati tako, kot čutim sam. Želim si ustvarjati, nastopati in zato sem pripravljen trdo delati."

