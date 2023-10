Slovenska pevca navdušila v hrvaških šovih talentov #video

Gledalce in žirijo je v hrvaški oddaji Supertalent navdušila mlada Slovenka, pevka Kira Štruc Jurički, ki prihaja iz Slovenskih Konjic. Sprva zadržana pevka, ki je priznala, da je imela pred nastopom veliko treme, se je na omenjeni šov prijavila sama, potem ko so jo dlje časa opogumljali tudi prijatelji, a za to do nedavnega ni zbrala poguma.

V oddaji je zapela Adelino skladbo When we were young in z izvedbo navdušila tako občinstvo kot tudi žirijo. "Neverjetno. Gledali smo dve popolnoma različni osebi. Eno, ki je prišla na oder, in eno, ki je prepevala. Verjemi vase," je po njenem nastopu povedal eden od žirantov.

Mladi obetavni slovenski pevki so dejali tudi, da je bila to verjetno najboljša izvedba skladbe, ena od žirantk pa je dejala, da meni, da ima mnogo lepši glas kot Adele, zato ni potrebe, da jo posnema. Hrvaška pevka in žirantka Maja Šuput ji je dejala, da se mora sprostiti in da je prepričana, da ji bo uspelo.

Severino in Huljića navdušil še en slovenski pevec

V drugi hrvaški oddaji se je v hrvaškem šovu Superstar, ki ga predvajajo na RTL in iščejo zgolj obetavne pevke in pevce, predstavil še en slovenski pevec, in sicer 30-letni David Amaro (David Dekić) z Jesenic, ki ga je slovensko občinstvo že spoznalo tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas. Poleg tega Amaro ustvarja tudi svoje avtorske pesmi. Na avdiciji je pred žiranti nastopil s pesmijo Lejla bosanskega izvajalca Harija Mata Harija.

Žirijo so sestavljali hrvaški avtor številnih uspešnic Tonći Huljić, pevka Severina, producent in pianist Filip Miletić in pevka Nika Turković. Njegov nastop so pohvalili vsi štirje žiranti in ga poslali v naslednji krog, še posebej pa je navdušil Severino in Tončija Huljića, ki mu je tudi zaploskal in povedal, da ima vse, kar kot pevec potrebuje.

