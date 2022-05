Slovenska filharmonija odpira vrata v novo koncertno sezono 2022/2023

Oglasno sporočilo

Za ljubitelje vokalne glasbe bodo poskrbeli s Pretežno vokalnim ciklom – PVC, v katerem bo Zbor Slovenske filharmonije poustvaril izjemne zborovske skladbe domačih in tujih skladateljev. Zbor in Orkester Slovenske filharmonije se bosta srečala v ciklu Vokalno-instrumentalni program – VIP in skupaj pod vodstvom izvrstnih gostujočih dirigentov izvedla dela Bacha, Mozarta, Haydna, Stravinskega, Pärta in drugih skladateljskih velikanov.

Prav poseben dogodek bo obeležil prvi koncert cikla VIP, obenem tudi koncert ob odprtju nove sezone, na katerem bosta 15. septembra 2022 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma Zbor in Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom belgijskega dirigenta Barta Van Reyna izvedla eno največjih vokalno-instrumentalnih mojstrovin vseh časov, oratorij Stvarjenje skladatelja Josepha Haydna.

Foto: Darja Štravs Tisu

Cikla Same mogočne skladbe – SMS in Filharmonični klasični koncert – FKK bosta poslušalce nedvomno navdušila z nepogrešljivim naborom simfoničnih skladb, s katerimi bodo nastopili vrhunski domači in tuji gostje. Prav posebej gre izpostaviti priznanega švicarskega maestra Charlesa Dutoita, ki bo hišni orkester vodil na kar treh koncertih.

Abonma Sodobne orkestrske skladbe – SOS, ki predstavlja novost lanske sezone, bo program obogatil z nekoliko drugačno slušno izkušnjo. Cikel je v celoti namenjen izvedbam skladb 20. in 21. stoletja in se s svojimi deli dotika aktualnih tem sodobne družbe. Vse koncerte iz abonmaja bosta pospremila dva dogodka: Sobotne izobraževalne matineje – SIM, ki bodo poslušalcem dodatno približale koncertni program, ter pokoncertna druženja s skladatelji in izvajalci.

Foto: Aline Paley

Družinski abonma – DA! bo namenjen najmlajšim poslušalcem in njihovim družinam, ki bodo lahko prisluhnili petim moderiranim in prav posebej osmišljenim koncertom.

Vpis abonmajev za nove abonente bo potekal od 1. do 14. junija 2022 vsak delavnik na blagajni Slovenske filharmonije ter prek spleta na povezavi https://filharmonija.si/abonmaji/, kjer si lahko več preberete tudi o številnih ugodnostih ob nakupu abonmajev.

