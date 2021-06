Slovenija, napolnimo Kongresni trg za male borce 4. 9. 2021!

Oglasno sporočilo

Redke bolezni so žal večinoma zelo težke, neozdravljive, življenjsko ogrožajoče in doživljenjske bolezni. Večina bolnikov so otroci in redke bolezni jim povzročajo veliko stisk in trpljenja, zato mali borci in njihove družine potrebujejo vso našo pomoč in podporo.

V ta namen bomo 4. 9. 2021 na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 20. uri na edinstvenem, magičnem in nepozabnem Velikem dobrodelnem koncertu Viljem Julijan podali malim borcem našo ljubezen in podporo ter s prodajo vstopnic zanje zbirali sredstva. Za male borce prispevajte tako, da kupite vstopnico in pridete na koncert ter da podarite SMS-donacijo VJ5 na 1919.

Na koncertu bodo nastopili izjemni in priznani domači in tuji glasbeniki:

• Vanna • Kvatropirci • Vesna Pisarović • SoulGreg Artist & BigLights Band • Saša Lendero • Rebeka Dremelj • Jacques Houdek • Lea Sirk • Nuška Drašček • Trkaj • Nina Strnad • Elvira Hasanagić

Vabljeni na dobrodelni koncert Viljem Julijan Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim Si (Petrol, OMV, Pošta …) .

Pobudnika koncerta sta glasbenik SoulGreg Artist in Nina, starša fantka Viljema Julijana, ki je pri starosti dveh let in pol izgubil svoj boj s smrtonosno neozdravljivo redko boleznijo, v svojem kratkem življenju pa je postal ambasador in glasnik vseh otrok z redkimi boleznimi.

»Pozivava Slovenijo, da 4. 9. napolnimo Kongresni trg ter najbolj šibkim in nemočnim otrokom, ki se borijo s skrajno težkimi boleznimi, podamo svojo podporo in ljubezen,« apelirata na ljudi dobrega srca starša Viljema Julijana.

Podarite donacijo za male borce

Naši mali borci nas potrebujejo - otrokom z redkimi boleznimi lahko pomagate z donacijo za Dobrodelni Sklad Viljem Julijan, z SMS-sporočilom VJ5 na 1919 ali z nakazilom na TRR SI56 0400 1004 6908 898.

Otroci z redkimi boleznimi in njihove družine doživljajo skrajne človeške stiske, žal pa so vse prevečkrat pozabljeni. Dobrodelni koncert Viljem Julijan je ponosen in odmeven glas vseh malih borcev, ki spodbuja ljudi, da odprejo srce za male bolnike in njihove družine. Dogodek je tako simbol ljubezni, podpore in neprecenljive vrednosti življenja vseh otrok.

»Dobrodelni koncert Viljem Julijan je priložnost, da odpremo naša srca in stopimo skupaj za otroke z redkimi boleznimi, da naredimo nekaj za njih in jim pomagamo,« pojasnjujeta SoulGreg Artist in Nina. »Naš srčni dogodek je namenjen podpori vsem malim borcem in njihovim družinam, hkrati pa je počastitev vseh malih junakov, ki so izgubili bitko s temi boleznimi.«

S prodajo kart za koncert se zbirajo sredstva, ki bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi, saj se mnogo teh družin zaradi bremena bolezni znajde tudi v materialni stiski.

Redke bolezni

Redke bolezni so prezrte bolezni. So zgodbe globoke bolečine, žalosti in izgube ter so tudi zgodbe izjemne srčnosti, ljubezni in upanja. Redke bolezni na žalost večinoma prizadenejo ravno otroke, so večinoma neozdravljive, življenjsko ogrožajoče in pogosto smrtonosne. Stiske, ki jih povzročajo redke bolezni, so izredno hude tako za otroka kot za celotno družino. Ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske, ne samo za obolele, ampak tudi za njihove starše in celotno družino. Družine otrok z redkimi boleznimi se pogosto znajdejo tudi v materialni stiski, saj te bolezni s sabo prinašajo visoke stroške zdravljenja, nege in oskrbe.

Naročnik članka je Društvo Viljem Julijan.