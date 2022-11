Slavna pevka postala tarča posmeha na družbenih omrežjih #video

Pevka Mariah Carey je po nastopu na ameriški paradi za zahvalni dan postala tarča posmeha na družbenih omrežjih. Samooklicana kraljica božiča je nastopila na tradicionalni zahvalni paradi, ki jo veleblagovnica Macy's vsako leto organizira na ulicah Manhattna. Pevka je oblekla čudovito rožnato obleko, v rokah pa je držala dežnik in zapela svojo božično uspešnico All I Want For Christmas Is You. Na družbenih omrežjih pa je zaradi petja, ki ni bilo usklajeno s plejbekom, postala tarča posmeha.

Njeni oboževalci so na družbenih omrežjih zapisali, da je pokazala "veliko energije", ko je na odru stala kot deska, ter jo kritizirali, ker je pela neskladno s plejbekom.

"Človek bi si mislil, da bo izpopolnila to pesem, saj jo je zapela že tisočkrat. To je grozno," je napisal eden od oboževalcev. "Ljudje, to ni vaja. Mariah Carey se je zbudila iz zimskega spanja. Bežite," pa je zapisal nekdo drug.

Respect to Mariah Carey for not even pretending not to lip sync — Andy Kalmowitz (@andy_witz) November 24, 2022

Nekateri so ji stopili v bran

Nekateri oboževalci so ji stopili v bran in se spomnili objave, ki jo je pevec John Legend delil na svojem profilu na Twitterju leta 2018 po nastopu na paradi Macy's. "Tukaj je zabavno dejstvo. Vsi, ki smo nastopali na paradi, smo peli na plejbek, ker preprosto ni možnosti za dober nastop v živo na odprtem odru takšnega tipa. Upam, da ste uživali, a če pridete na moje koncerte, vedite, da vedno pojem v živo," je zapisal pevec, ki so ga tisto leto napadli zaradi iste stvari kot zdaj Careyjevo.

Slavne pevke pa kritike verjetno ne ganejo pretirano. Vsak december samo zaradi te božične uspešnice namreč zasluži več kot pol milijona evrov, podjetje Business Insider pa ocenjuje, da je v 24 letih zaslužila kar 45 milijonov evrov.