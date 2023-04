Skupina Laibach bo igrala v Ljubljani

Skupina Laibach je oktobra lani začela prvi del evropske koncertne turneje Love Is Still Alive in odigrala deset koncertov.

Skupina Laibach je oktobra lani začela prvi del evropske koncertne turneje Love Is Still Alive in odigrala deset koncertov. Foto: Mediaspeed

V sklopu drugega dela evropske koncertne turneje Love Is Still Alive bo legendarna skupina Laibach z novimi skladbami nastopila tudi v Kinu Šiška. Nocojšnji koncert je že razprodan. Dodatnega bodo odigrali v soboto.

Laibach so januarja pri založbi Mute objavili nov EP Love Is Still Alive, ki je nastal v interakciji z albumom originalne filmske glasbe, ki so jo pripravili za znanstvenofantastično komedijo Iron Sky: The Coming Race (2019). V glasbenem smislu je novi EP potovanje skozi nekatere "vesoljske" glasbene zvrsti zadnjih desetletij.

Izdali popolnoma nov album

Dodatno so Laibach letos objavili tudi popolnoma nov album Sketches of the Red Districts, na katerem se spet dotaknejo svoje "industrijsko-eksperimentalne" preteklosti. Odobravajoče recenzije EP, albuma in tudi priredbe predapokaliptične skladbe The Future, s katero so se poklonili Leonardu Cohenu, potrjujejo, da je zasedba še vedno ena najpomembnejših in najbolj vitalnih zasedb ne le v Sloveniji, temveč na svetu.

"To je zora tretjega tisočletja človeštva. Planet Zemlja, ki smo ga nekoč poznali kot svoj dom, je zdaj le mrtva skala, ki lebdi v vesolju, uničena zaradi vojn, pandemij in vsega zla, ki so ga povzročili ljudje. Uničena je tudi Luna, ki je nekoč služila kot odskočna deska v širno vesolje, kasneje pa se je spremenila v zatočišče za zadnje preživele Zemljane. Zdaj ostanki človeštva tavajo po vesolju na enem samem vesoljskem plovilu, ki nosi nekaj maloštevilnih srečnežev, rešenih pred kataklizmo. Odpravljajo se na Mars, kjer naj bi nekoč že bilo življenje. Morda so izgubili svojo zgodovino in svoj planet, a dokler imajo kanček upanja in vodilno rdečo luč, ki jih vodi v temi, bodo pogumno šli tja, kamor ni šel še nihče - vse dokler je ljubezen še vedno živa," so zapisali pri Kinu Šiška.

Za dodatni sobotni koncert so vstopnice trenutno še na voljo.

