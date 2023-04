Britanski pevec Ed Sheeran se je včeraj na sodišču v New Yorku zagovarjal zaradi obtožb plagiatorstva. Na sodišču je pred poroto zaigral in zapel dele svoje pesmi Thinking Out Loud in zanikal kopiranje skladbe Let's get it On pevca Eda Townsenda, ta je pesem napisal v soavtorstvu z Marvinom Gayem. Da sta si skladbi v nekaterih delih res podobni, je potrdil tudi muzikolog.

Ed Sheeran se je v četrtek pred sodiščem zagovarjal zaradi domnevnega plagiatorstva, česar so ga v tožbi obtožili potomci Eda Townsenda, ta je pesem napisal v soavtorstvu z Marvinom Gayem. Obtožujejo ga, da je kopiral nekatere dele iz Gayeve skladbe Let’s Get it On in jih uporabil v svojem hitu Thinking Out Loud.

Sheeran: Navdih črpam iz veliko stvari v svojem življenju in družine

Sheeran je na sojenju v nabito polni dvorani v svojo obrambo opisal postopek pisanja pesmi o večni ljubezni iz leta 2014, ki jo je napisal kmalu po tem, ko je začel novo romantično razmerje, in po smrti dedka. "Navdih črpam iz veliko stvari v svojem življenju in družine," je dejal Sheeran in povedal, da je pesem navdihnila ljubezen, ki jo je opazil med svojimi starimi starši, poroča BBC.

Kot je na sodišču, pred katerim je pričal skoraj eno uro, razložil 32-letni zvezdnik, je pesem ustvaril s prijateljico in sodelavko Amy Wadge med njenim obiskom na njegovem domu v Angliji, ko je ta začela preigravati akorde za pesem, razložil je, kako sta sodelovala pri besedilu.

Kathryn Townsend Griffin, hčerka Eda Griffina, ki je pesem Let s Get It On napisal v soavtorstvu z Marvinom Gayem. Foto: Guliverimage

Na sodišču je zapel tudi stavek "I'm singing out now", ki ga je po njegovih besedah ​​zapel med pisanjem pesmi z Wadgeevo. Povedal je, da je besedna zveza zvenela kot "razmišljam na glas", kar je na koncu postal tudi naslov pesmi. Ob tem je zanikal obtožbe o plagiatorstvu ter dodal, da pesem ni povezana z Gayevo pesmijo iz leta 1973. Poroti je tudi zaigral akorde svoje pesmi in domnevni sporni del.

Sheeran povedal, da rad ustvarja hitro

Na sodišču je povedal še, da svoje pesmi rad ustvarja hitro, večino jih je tako napisal v enem dnevu ali celo v nekaj minutah. Dodal je, da je v preteklosti v enem dnevu napisal do osem ali devet pesmi.

Odvetniki tožnikov so na sodišču kot "absolutni dokaz" predvajali montažo, v kateri je Sheeranova pesem prešla v Gayevo. Če bodo na sodišču dokazali, da je pesem plagiat, bodo Sheeran ter založbi Warner Music Group in Sony Music Publishing morali plačati odškodnino, kako visoka pa bo ta, pa bodo določili v drugi fazi sojenja, še piše BBC.

V sredo je na sodišču pričal tudi muzikolog, ki je potrdil, da sta si omenjeni pesmi v nekaterih delih podobni. Sojenje naj bi se nadaljevalo v ponedeljek.

Thinking Out Loud je v Veliki Britaniji na glasbenih lestvicah zasedla prvo mesto, drugo mesto pa v ZDA ter leta 2016 prejela nagrado grammy za pesem leta.