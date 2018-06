Se spomnite Line Kuduzović? To svetuje finalistkam Nove zvezde Slovenije.

15-letna Lina svetuje, kako naj se finalistke šova Nova zvezda Slovenije čim bolje odrežejo. Foto: Facebook

15-letna Lina Kuduzović se sicer zadnje čase bolj kot glasbeni karieri posveča šoli, a se je kljub temu v preteklih letih udeležila več pevskih šovov. Leta 2015 je tekmovala v šovu Die Grossten Schweizer Talente, kjer se je uvrstila v finale, a ji je zmaga spolzela iz rok. Istega leta je Slovenijo zastopala tudi na otroški evroviziji, kjer je osvojila tretje mesto. Prav takrat so jo vabili tudi na nemški The Voice Kids, a se povabilu prav zaradi evrovizije ni mogla odzvati.

"Oder je moj drugi dom. Vedno, ko stopim na oder in ko pojem, neizmerno uživam," pove Lina, ki smo jo prav zato, ker ima z nastopi v glasbenih šovih doma in v tujini kar nekaj izkušenj, prosili za nekaj nasvetov, ki lahko finalistkam šova Nova zvezda Slovenije pridejo še kako prav.

V prvi vrsti je pomembno, kakšno pesem si tekmovalka izbere, je prepričana Lina: "Če je izbira glavne, finalne pesmi nekaj, kar lahko nastopajoče same izberejo, morajo pametno izbrati. Kot drugo pa se mi zdi pomembno to, da se pri izvedbi ne trudijo posnemati originala, temveč da izbrano skladbo odpojejo drugače, po svoje."

Tedne in dneve prej je treba dobro natrenirati izbrano skladbo, potem pa se dan in večer odklopiti. "Dan pred velikim finalom je treba spočiti glavo in telo, predvsem pa glasilke. Potem pa vse moči vložiti v nastop," še svetuje 15-letna Lina in dodaja, da želi vsem šestim veliko sreče v nocojšnji finalni oddaji, zmagovalki pa vse dobro na glasbeni poti.

Kdo bo velika zmagovalka šova Nova zvezda Slovenije? To bomo izvedeli že nocoj ob 21. uri na Planet TV. Zadnjo besedo pri tem pa boste imeli prav vi, zato ne zamudite nocojšnjega velikega finala pevskega šova!