Akcijski igralec Vin Diesel je združil moči z norveškim didžejem in producentom Kygom, s katerim sta pred dnevi izdala pesem Feel Like I Do. Skladba, v kateri 53-letni zvezdnik pokaže svoj pevski talent, pa je naletela na mešane odzive, pri čemer se večina strinja, da je pesem kot nalašč za čudaško leto 2020.

"2020 je takšno leto, v katerem te pesem Vina Diesla spravi v jok," se je glasil eden od tvitov, neki drugi uporabnik pa je zapisal: "Kaj se dogaja z letom 2020? Vin Diesel dela glasbo in ljudje pravijo, da je dobra." Še en komentar se glasi: "Zakaj Vin Diesel dela glasbo, kaj ne ve, kako blizu roba smo?" "Tega, da bi Vin Diesel izdal glasbo, ni bilo na mojem seznamu stvari, ki bi lahko leto 2020 naredile še bolj apokaliptično," je prav tako eden od zapisov na Twitterju.

2020 is the type of year where a vin diesel song makes you cry — K.Flay (@kflay) September 26, 2020

WHAT THE FUCK IS HAPPENING IN 2020 VIN DIESEL MAKING MUSIC AND PEOPLE SAYING IT SLAPS — Adrian Elliott (@WhiskeyGod) September 26, 2020

Why is Vin Diesel making music. Does he not understand how close to the edge we all are — Ash (@AshBCoffin) September 26, 2020

Vin Diesel releasing a song was not on my list of things that could make 2020 more apocalyptic — Vampiress Carmilla (@dvgavet) September 26, 2020

Vin Diesel je svojo prvo skladbo premierno predstavil v šovu Kelly Clarkson, v katerem je razložil, da se je v glasbene vode vrgel predvsem zaradi turbulentnega leta, za kar je poskrbela pandemija novega koronavirusa.

"Vesel sem, da sem se v letu, ko bi bil sicer na snemanju filma, umetniško lahko drugače izrazil. Eden od ljudi, ki so verjeli vame, je bil Kygo," je povedal.

Poslušajte pevski debi Vina Diesla:

