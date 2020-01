Rockersko tožarjenje: Aerosmith nočejo svojega dolgoletnega bobnarja #video

Rock skupina Aerosmith, ki letos praznuje okroglih 50 let od ustanovitve, bo na letošnjih Grammyjih, ki bodo v nedeljo, prejela nagrado za življenjsko delo, na podelitvi pa bodo tudi zaigrali.

Praznovanje pa so zasenčile razprtije znotraj skupine. Natančneje: razprtije med bobnarjem Joeyjem Kramerjem in preostalimi člani skupine.

Aerosmith na podelitvi MTV-jevih nagrad VMA leta 2018, ko je bila zasedba še popolna:

Kramer, ki v Aerosmith igra vse od začetka in ki se je med drugim tudi domislil imena skupine, si je lansko pomlad poškodoval ramo in zato pol leta ni igral. Ko pa se je želel vrniti v skupino, so preostali glasbeniki zahtevali, da se udeleži avdicije, in se nato odločili, da njegove sposobnosti niso "na primerni ravni".

Bobnar se je odločil, da kolege toži, ker so mu onemogočili, da bi skupaj z njimi na Grammyjih prevzel nagrado za življenjsko delo. "Ne gre za denar," je pojasnil za CNN, "takšno nagrado dobiš le enkrat v življenju."

Aerosmith s Kramerjem (v sredini) februarja lani, preden se je poškodoval in začasno prenehal igrati. Foto: Getty Images

V tožbi je med drugim navedel, da so tudi drugi člani skupine Aerosmith "šli skozi obdobja poškodb, bolezni in odvisnosti", pa se jim nato ni bilo treba udeležiti avdicije, da bi se lahko vrnili v skupino.

Sodišče pa je razsodilo v prid preostalim članom skupine, ki so trdili, da Kramer ne more igrati z njimi, ker po šestmesečnem premoru ni dovolj časa, da bi se pripravil na nastop na Grammyjih.

Foto: Getty Images

"Joey Kramer je naš brat, njegovo dobro počutje nam je izjemno pomembno, a zadnjih šest mesecev ni bil ne čustveno ne fizično sposoben, da bi igral z nami, kar je priznal tudi sam," so sporočili za revijo People. Kot trdijo, je bobnar sodelovanje v nastopu na Grammyjih potrdil v zadnjem trenutku, zaradi česar je bilo premalo časa, da bi lahko vadil z njimi.

