Robbie Williams v Pulju: Obožujem Luko Modrića!

Eden najuspešnejših pop izvajalcev vseh časov je v sredo navdušil nabito polno puljsko Areno, dan pozneje pa bo na istem prizorišču imel še en, prav tako razprodan koncert.

Na koncertu v sredo je zapel vse svoje največje uspešnice od Let Me Entertain You do Feel, Kids, Rock DJ, No Regrets, She's The One in Angels.

Robbie Williams, Pula 2023. What an entertainer! pic.twitter.com/WiiQbA3587 — Richard S (@Richard36576537) June 27, 2023

Ob tem pa 49-letnik ni pozabil na pristen stik z občinstvom. Med koncertom je govoril o začetkih svoje skupine Take That leta 1990 in dodal, da je v tistem času neki petletni deček prvič brcal nogometno žogo. "Temu dečku je bilo ime Luka Modrić. Obožujem Luko Modrića!" je zavpil.

Odkar je leta 1995 zapustil Take That in se podal na samostojno glasbeno pot, je Robbie Williams prodal več kot 85 milijonov albumov po vsem svetu, s čimer je eden najbolj prodajanih izvajalcev vseh časov. 13 njegovih albumov je zasedlo prvo mesto lestvic na Otoku, več jih je med solo izvajalci naštel le Elvis Presley.

Foto: Reuters

Ob tem ima Williams rekord v številu osvojenih britanskih glasbenih nagrad brit, do zdaj jih je osvojil 18, uvrstili pa so ga tudi v britansko alejo slavnih.

Oglejte si še: