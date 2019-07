Raper Trkaj pripravlja himno športnikov invalidov #video

Himna športnikov invalidov nastaja v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije, Rok Terkaj, ki je širši Sloveniji poznan kot raper Trkaj, pa jo bo pripravil v obdobju pred paraolimpijskimi igrami, ki bodo avgusta 2020 v Tokiu.

Pesem bodo uporabljali za različne aktivnosti, katerih cilj je promocija športa invalidov, še posebej med mladimi, poleg tega pa bo himna v predparalimpijskem času dvigovala motivacijo in zanimanje za spremljanje iger.

Foto: Lidl Slovenija

Prvič igral košarko na invalidskem vozičku

Trkaj se je projekta za začetek lotil tako, da se je v poletnih dneh srečal s tremi športniki invalidi, se preizkusil v košarki na vozičkih ter z njimi spregovoril o njihovem dojemanju invalidnosti, motivaciji in pomenu športa v njihovem življenju.

V košarki na invalidskih vozičkih se je Trkaj preizkusil prvič, z navodili in nasveti pa mu je pomagal športnik invalid Robi Bojanec. V pogovoru o spoprijemanju z invalidnostjo in ponovnem iskanju motivacije ter ljubezni do športa sta se mu pridružila še Lena Gabršček, kapetanka slovenske odbojkarske reprezentance v odbojki sede, in odbojkar Matic Keržan.

"Ko postaneš invalid, se ti spremenijo pravila igre"

Priljubljeni glasbenik je med druženjem s športniki invalidi spoznal, da invalidom šport res veliko pomeni, saj je nepogrešljiv del njihovega življenja. Poleg tega je ponovno dobil potrditev, da so ovire večino časa le v glavi, ne glede na to, ali se spoprijemaš z invalidnostjo ali ne.

Že na igrišču pri košarki sem spoznal, da so športniki invalidi borci do konca. Ko doživiš nesrečo, postaneš invalid in se ti spremenijo pravila igre, moraš na novo spisati svoje življenje.

"Videl sem, koliko jim šport pomeni. Obenem se zavedajo, da so tudi velik navdih vsem ljudem, še posebej pa drugim invalidom. Kapo dol!" je po srečanju dejal Trkaj.

Čez poletje se bo Rok še srečal s katerim od uspešnih športnikov invalidov in spoznal njihove zgodbe, ki bodo njegov glavni vir navdiha. Nato se bo zaprl v studio, pripravil besedilo in glasbo, premierno pa bo himna predstavljena decembra na prireditvi Invalid športnik leta 2019.

