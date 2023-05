Joker Out so v finalu Evrovizije!

Končal se je tudi drugi polfinale letošnje Evrovizije, znani so vsi nastopajoči v sobotnem finalu in med njimi so tudi slovenski predstavniki!

Drugi polfinale Evrovizije je postregel z zaključkom, ob katerem je slovenske gledalce zagotovo stiskalo. Med razglasitvijo držav, ki so se uvrstile v sobotni finale, so namreč kot povsem zadnjo, deseto izrekli tudi besedo "Slovenija" in v finale poslali skupino Joker Out, ki jo sestavljajo Bojan Cvjetićanin (vokal), Kris Guštin in Jan Peteh (kitara), Nace Jordan (bas kitara) in Jure Maček (bobni).

Ob tem velja poudariti, da je vrstni red razglasitve v polfinalu naključen in ni odvisen od števila točk oziroma glasov, ki so jih posamezni izvajalci dobili.

Nastop Joker Out v polfinalu:

Joker Out so pred polfinalom samozavestno poudarjali, da pričakujejo uvrstitev v finale. "Upamo, da ostanemo tu še dva dni in pokažemo, kaj znamo, potem se počasi vračamo domov na zasluženi počitek," so povedali za STA in dodali, da so v zadnji polovici leta naredili res vse, kar so lahko in da so lahko v vsakem primeru zelo ponosni nase.

Znani so vsi nastopajoči v finalu

Ob Sloveniji so se iz drugega polfinala v finale uvrstili še Albanija, Ciper, Estonija, Belgija, Avstrija, Litva, Poljska, Avstralija in Armenija, iz prvega predizbora pa so v finale napredovale Češka, Finska, Hrvaška, Izrael, Moldavija, Norveška, Portugalska, Srbija, Švica in Švedska.

Ob 20 uvrščenih izvajalcih iz predizborov so v finale neposredno uvrščeni še predstavniki velikih pet: Francije, Italije, Španije, Nemčije in gostiteljice Velike Britanije, ob njih pa še predstavnika lanske zmagovalke Ukrajine.

