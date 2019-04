Prihaja nov Aviciijev singel, junija bo izšel tudi posthumni album

Izkupiček od prodaje albuma bodo nakazali na račun po glasbeniku imenovane neprofitne organizacije, ki se posveča preprečitvi samomorov, povezanih z duševnimi boleznimi. Avicii je namreč v 29. letu starosti storil samomor.

Aviciijeva družina se je odločila, da didžejeve glasbe ne bo zadržala zase

Glasbenikova družina se je odločila, da bo Aviciijevo glasbo poslala med oboževalce po vsem svetu in da ni prav, da jo zadržijo zase.

Didžej je v živo prenehal nastopati že leta 2016, vseeno pa je snemal glasbo in deloval kot producent. Med drugim je sodeloval z zvezdniki, kot so Madonna, Coldplay, Wyclef Jean in Robbie Williams. Med njegovimi najbolj znanimi hiti so Wake Me Up, Hey Brother in Waiting For Love.