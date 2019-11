Pred tremi leti so se poslovili, zdaj se Niet vračajo

Potem ko so se v začetku leta 2017 poslovili za nedoločen čas, so se legendarni pankerji odločili, da se vrnejo na oder. Sodeč po odzivu na prvi napovedani koncert je občinstvo komaj čakalo na to.

"Sklenili smo, da je po devetih letih od naše vrnitve na koncertne odre prišel čas za slovo. Ali bo stalno ali začasno - ne vemo," je skupina Niet januarja 2017 z objavo na Facebooku neprijetno presenetila svoje oboževalce. "V tem hipu pred seboj ne vidimo nobenega novega izziva," je takrat za STA povedal eden od ustanovnih članov skupine Igor Dernovšek.

V začetku oktobra so Nieti svoje sledilce na Facebooku podražili s fotografijo, na kateri so spet zbrani, in ob njej zapisali: "Vaja po slabih treh letih. Prav lep dan je."

Prva koncerta bosta v Solkanu in Kranju

Uradno pa so vrnitev na odre najavili pred nekaj dnevi z napovedjo koncerta, ki bo 14. decembra v kranjskem KluBaru. Vstopnice so oboževalci razgrabili v dveh dneh.

Za zdaj sta znana datuma še dveh njihovih nastopov: s koncertom 13. decembra v solkanskem kulturnem centru Mostovna bodo odprli klubsko turnejo (razen Solkana in Kranja so druga prizorišča še skrivnost), sredi februarja pa bodo v Ljubljani nastopili na dogodku AntiValentinovo.

Marca 1986 so Niet po poslovilnem koncertu v Ljubljani zaradi odhodov v JLA začasno prekinili kariero, za nekaj mesecev so se znova združili leta 1988, ko so nastali zadnji posnetki s pevcem Primožem Habičem. Maja 1991 je Habič umrl zaradi prevelikega odmerka heroina.



Ob vrnitvi skupine leta 2008 je mesto frontmana zasedel Borut Marolt. Foto: Bor Slana

Leta 2008 so Niet presenetili z vrnitvijo na koncertne odre z novim pevcem Borutom Maroltom. Dernovšku, Češnovarju in bobnarju Tomažu Bergantu, ki je že v začetkih delovanja skupine zamenjal Dimnika, se je pridružil še dodatni kitarist Robert Likar. Leta 2010 je skupino zapustil Aleš Češnovar, ki je novembra lani izgubil bitko z rakom.

