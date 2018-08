Pop kraljica Madonna praznuje 60. rojstni dan #foto #video

Ameriška zvezdnica Madonna, ki rada šokira svet z ekstravagantnimi in izzivalnimi nastopi, provokativnimi izjavami, potezami in modnimi kombinacijami, je danes dopolnila 60 let. V dolgoletni glasbeni karieri je izdala 13 studijskih albumov, do konca tega leta pa bo po njenih napovedih nared novi, ki ga je deloma navdihnil njen novi dom Lizbona.

Madonna se je kot Madonna Louise Veronica Ciccone rodila priseljencema v ZDA italijanskega in kanadskega rodu. Z 20 leti je pevka odšla v New York, sledilo pa je obdobje, ko je plesala in pela v diskoklubih po ZDA in Evropi.

Leta 1982 je podpisala prvo snemalno pogodbo in leta 1983 izdala prvenec Madonna. Prodor na svetovno sceno ji je uspel z drugim albumom Like A Virgin iz leta 1984.

Madonna s prvim možem, igralcem Seanom Pennom, leta 1986. Poročila sta se leta 1989, ločila štiri leta pozneje. Foto: Reuters

Zvezdnica je izdala je 13 studijskih albumov, zadnjega Rebel Heart leta 2015, nastopila pa je tudi v vrsti filmov. Za naslovno vlogo v filmskem muzikalu Evita je prejela zlati globus.

Za svoje delo je Madonna, ki je v svoji karieri zamenjala vrsto podob in glasbenih izrazov, prejela številne nagrade, med njimi grammyja za albuma Ray of Light (1998) in Confessions on a Dance Floor (2005), njene pesmi, kot so Like a Virgin, Into the Groove, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue in Frozen, pa so pogosto zasedale prva mesta različnih glasbenih lestvic.

Madonna je znana tudi po provokativnosti in šokiranju javnosti. Na prvi podelitvi video glasbenih nagrad MTV leta 1984 je stopila iz torte in v poročni obleki nastopila s pesmijo Like A Virgin, se zvijala po tleh in pri tem kazala spodnje perilo.

Leta 1989 je razburila z oglasom za Pepsi, ki je bil premierno predvajan med priljubljeno humoristično serijo The Cosby Show, v njem pa je predstavila tudi pesem Like a Prayer. Naslednji dan je na MTV predstavila še uradni videospot za skladbo, a ker je bila v njem nespoštljiva do katoliške ikonografije, so Vatikan in verniki dosegli, da je bil oglas za Pepsi umaknjen.

Leto zatem je Madonna očitno postala preveč kontroverzna tudi za MTV, saj so prepovedali predvajanje njenega videospota za pesem Justify My Love. V njem ne skopari s prizori golote in spolnosti, v njem se tudi prvič javno poljubi z žensko. Igralci iz filma so pozneje povedali, da so bile meje med igro in realnostjo, umetnostjo in pornografijo, zamegljene.

Leta 1990 se je podala tudi na turnejo Blond Ambition, v sklopu katere je pevka ob izvedbi pesmi Like a Prayer celo masturbirala na odru. Veliko pozornosti je pritegnil tudi njen koničasti modrc, ki ga je oblikoval Jean Paul Gaultier.

Na evropski turneji leta 1990 Foto: Reuters

Leta 1992 je izdala razvpito knjižno uspešnico Sex s svojimi golimi fotografijami. Med najbolj škandaloznimi trnutki pa se omenja tudi nastop na podelitvi video glasbenih nagrad MTV leta 2003, ko si je kraljica popa izmenjala poljuba z Britney Spears in Christino Aguilera.

