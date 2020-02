Po uspehu na Grammyjih mlada pevka dosegla že nov rekord

Osemnajstletna Billie Eilish je z naslovno pesmijo novega filma o Jamesu Bondu dosegla največji uspeh med vsemi naslovnimi pesmimi filmov o tajnem agentu v prvem tednu predvajanja. Pesem No Time To Die se je na britanskih lestvicah takoj povzpela na najvišje mesto.

No Time To Die, ki jo je Billie Eilish napisala skupaj z bratom Finneasom O'Connellom, s katerim glasbeno sodeluje tudi sicer, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki ga povzema STA, dosegla tudi najboljšo uvrstitev v prvem tednu predvajanju med vsemi singli letošnjega leta doslej.

Z melanholično balado No Time To Die je ameriška glasbenica postala najmlajša med glasbeniki, ki so napisali in posneli naslovno skladbo za katerega od filmov iz bondovske franšize.

Da bo nosilno skladbo nove bondiade zapela Billie Eilish, ki je slaba dva tedna po tem razkritju slavila na 62. podelitvi glasbenih nagrad grammy, so producenti razkrili sredi januarja.

Ikonoklastka popa, kot jo označujejo, je na podelitvi Grammyjev postala tudi najmlajša glasbenica in prva izvajalka, ki je pobrala nagrade v štirih glavnih kategorijah - album leta (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), posnetek leta in pesem leta (Bad Guy) ter nagrado za najboljšega mladega glasbenika, slavila pa je še za najboljši pop album.

Pesem No Time To Die je Billie Eilish prvič zapela v živo v torek na 40. podelitvi britanskih glasbenih nagrad brit, kjer je tudi prejela brita za najboljšo mednarodno izvajalko.

Že 25. del iz slovite franšize o tajnemu agentu 007 je režiral Cary Fukunaga, v kina po svetu pa prihaja aprila. V vlogi Jamesa Bonda bo domnevno še zadnjič zaigral britanski igralec Daniel Craig, njegovega glavnega nasprotnika pa bo igral Rami Malek.