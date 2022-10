Po smrti kolega spet skupaj: Rolling Stones po 18 letih pripravljajo nov album

Potem ko je avgusta lani za rakom umrl njihov bobnar Charlie Watts, nameravajo preostali člani legendarne skupine The Rolling Stones prihodnje poletje izdati nov album, poroča britanski tabloid The Sun. Studijskega albuma z novo glasbo sicer rokerji niso posneli in izdali že 18 let.

"Po Charliejevi smrti je zavladala negotovost, kako naprej," je za The Sun dejal neimenovan vir, "zdaj pa so se odločili, da morajo še naprej delati to, kar so vedno počeli – ustvarjati novo glasbo, in če bo vse po sreči, spet oditi na turnejo ter nastopati za svoje oboževalce."

79-letni Mick Jagger, 78-letni Keith Richards in 75-letni Ronnie Wood so k snemanju novega materiala povabili vrsto izkušenih in priznanih glasbenikov, še poroča The Sun, izid novega albuma pa je načrtovan za prihodnje poletje.

