Chicaški didžej in producent Paul Johnson, ki se je več tednov boril s koronavirusno boleznijo, je v torek umrl, poročajo ameriški mediji. Imel je 50 let.

Johnson je veljal za eno najvplivnejših imen v house glasbi 90. let, kot prvi navdih ga je denimo navedel legendarni dvojec Daft Punk, njegova največja uspešnica pa je bila skladba Get Get Down, ki jo je izdal leta 1999:

Johnson je zadnjih deset let živel brez obeh nog. Prvo so mu amputirali že leta 1987, ko se je po nesreči ustrelil v njo, drugo leta 2010 po avtomobilski nesreči. To ga ni ustavilo, da ne bi še naprej nastopal. "Ko vrtim glasbo, nikoli ne razmišljam o sebi, le o ljudeh, ki plešejo," je dejal v intervjuju leta 2014, "zdravstvene težave, ki sem jih imel, so nepomembne, so le senca v primerjavi z vsem, kar počnem. Pomembna je glasba."

Sredi julija je prek Instagrama sporočil, da je zbolel za covid-19."Prekleto šibek sem," je dejal, medtem ko je lovil sapo. Pozneje je objavil še dva videoposnetka, na katerih je bilo njegovo zdravstveno stanje vse slabše. V torek zjutraj se je za vedno poslovil.

