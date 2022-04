Pink Floyd so po 28 letih izdali novo skladbo, posvetili so jo Ukrajini #video

Legendarna rock skupina se je prvič po albumu The Division Bell iz leta 1994 spet lotila snemanja in izdala novo skladbo. Z njo želijo podpreti ljudi v Ukrajini in jim pomagati.

Pred nekaj tedni je Davida Gilmourja, kitarista in pevca skupine Pink Floyd, nekdo vprašal, ali je morda videl posnetek, ki ga je na Instagramu objavil Andrij Žlivnjuk, frontman ukrajinske skupine BoomBox, s katero je Gilmour pred nekaj leti nastopal.

V tem videu Žlivnjuk v polni vojni opremi stoji pred kijevsko cerkvijo svete Sofije in poje pesem Oi u luzi červona kalina (Oj, na livadi rdeča brogovita), ukrajinsko protestno pesem iz prve svetovne vojne, ki govori o njihovem boju za neodvisnost.

Žlivnjuk je bil februarja, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, s svojo skupino sredi koncertne turneje po ZDA. Ko je izvedel, kaj se dogaja v Ukrajini, je turnejo nemudoma prekinil in se vrnil domov branit svojo državo.

Ko je Gilmour ta video videl, je bil pretresen in ganjen. "Pomislil sem: to je čarobno in morda bi iz tega lahko kaj naredili," je povedal za Guardian, "zelo težko je gledati ta neverjetno nor, nepravičen napad velike sile na neodvisen, miroljuben in demokratičen narod. Nevzdržno je to gledati in se spraševati, kaj lahko glede tega sploh storiš."

Ves zaslužek gre v humanitarne namene

Rezultat njegovega spraševanja, kaj lahko stori, je Hey Hey, Rise Up!, prva nova skladba skupine Pink Floyd po 28 letih. V njej so uporabili tudi Žlivnjukovo petje iz videa, ki ga je objavil, ves zaslužek od skladbe pa bodo namenili humanitarni pomoči v Ukrajini.

Gilmour je za Guardian še povedal, da ga je k ponovnemu snemanju spodbudilo tudi to, da je z Ukrajino družinsko povezan. Od tam namreč prihaja njegova snaha, tako da imajo tudi njegovi vnuki ukrajinske korenine. Kot je povedal, so se ravno te dni trudili iz Ukrajine spraviti snahino babico: "Še pred tremi tedni je bila v Harkovu, stara je, na invalidskem vozičku in ne more sama skrbeti zase. Snahi in njenim sorodnikom je uspelo, da so jo spravili čez poljsko mejo in na Švedsko."

"Tako zelo, zelo je pomembno, da ljudje razumejo, kaj se tam dogaja, in storijo vse v svoji moči, da to spremenijo," je še dejal Gilmour, "sam sem pomislil, da bi moja podpora in podpora skupine lahko Ukrajincem dobro dela: morajo vedeti, da jih podpira ves svet."

