Paul McCartney in Ringo Starr sta združila moči z Dolly Parton pri snemanju priredbe klasike Beatlesov Let It Be za njen prihajajoči album. Pesem, ki bo na pevkinem albumu Rockstar, je izšla v petek.

"No, ali je kaj boljšega kot peti Let It Be s Paulom McCartneyjem, ki je napisal pesem?" je Partonova zapisala na svoji spletni strani. Dodala je: "Ne samo to, igral je klavir!"

"No, postalo je še boljše, ko so se pridružili Ringo Starr na bobnih, Peter Frampton na kitari in Mick Fleetwood na tolkalih," je zapisala sedeminsedemdesetletna pevka in dodala: "Mislim, resno, kako bi lahko bilo še boljše? Hvala, fantje!"

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bo Rockstar, ki bo pevkin 49. studijski album, izšel 17. novembra. Na njem bodo priredbe 21 pop in rock klasik ter devet avtorskih skladb.

Po poročanju revije Billboard so se pevki pri snemanju albuma pridružili še Elton John, Sting, Lizzo, Pink, Debbie Harry, Steve Perry, Steven Tyler, Stevie Nicks, Pat Benatar, Joan Jett, John Fogerty, Miley Cyrus ter Ann in Nancy Wilson.

Kot še piše omenjena revija, je snemanje priredbe pesmi Let It Be eno redkih sodelovanj med obema še živečima članoma zasedbe The Beatles. McCartney (81) se je Starru (83) leta 2020 pridružil za pesem na njegovem albumu Zoom In, Starr pa se je leta 2019 presenetljivo pojavil na enem od McCartneyjevih koncertov.