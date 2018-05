Omar svetuje: Na žirijo in občinstvo se ne ozirajte

Omar Naber pravi, da je treba ves čas pridno delati in ostati zvest samemu sebi. Foto: Tamino Petelinšek/STA

To soboto bo šest finalistk glasbenega šova Nova zvezda Slovenje stopilo na finalni oder in morale bodo prepričati tako strogo žirijo kot gledalce, saj boste prav vi tisti, ki boste imeli glavno besedo pri izboru zmagovalke. Poleg tega, da se bodo predstavile z dueti, bodo tekmovalke odpele tudi dve samostojni skladbi.

Pred njimi je torej še zadnje dejanje zadnjih tednov in prav vsaka od njih si želi dokazati, da je do finala prišla upravičeno ter da si prav ona zasluži naziv glavno nagrado 10.000 evrov in trajno diskografsko pogodbo založbe Dallas Records.

S tekmovalnim pevskim šovom je svojo glasbeno kariero začel tudi naš pevec Omar Naber, ki pravi, da je pri tovrstnih oddajah ključno to, da je v ospredju ljubezen do glasbe in ne želja po slavi, prepoznavnosti. "Osebno mislim, da je pomembna predvsem iskrenost v petju, izražanju, brez silne želje po slavi. V ospredju mora torej biti želja dajanja in osebne izpolnitve. Na drugem mestu je kontinuiteta. Nikoli počivati na lovorikah zmage in uspeha – dober si toliko, kot je dobra tvoja zadnja skladba," pravi Omar.

Poleg tega šestim finalistkam polaga na srce, naj v soboto pozabijo na vse okrog njih in naj se osredotočijo nase. "Na žirijo in občinstvo se ne ozirajte. Pomembni ste na prvem mestu samo vi. Seveda pa velja potem izkazovati neskončno hvaležnost svoji publiki, ko vas ta enkrat sprejme."

V finalu šova Nova zvezda Slovenije so se znašle same ženske. Foto: Planet TV

Sam je uspel ostati v glasbenih vodah tudi po zmagi na pevskem šovu in si ustvariti uspešno glasbeno kariero. Ni torej med tistimi, ki so po osvojitvi prvega mesta poniknili v pozabo. Med drugim nas je Omar dvakrat zastopal na Evroviziji. Prav to, da je kljub večji prepoznavnosti, ki je sledila zmagi na glasbenem šovu, ostal zvest sam sebi in ga slava ni zapeljala, je ključno za obstoj na dolgi rok, pravi.

V tednih, ki so sledili zmagi, me je najbolj zaznamovala moja osebna in glasbena iskrenost, od katere ne želim nikoli odstopiti. Svojega glasbenega izraza in iskrenosti v ustvarjanju ne bi zamenjal za noben denar na svetu. Verjamem, da je to tisto, po čemer so si me ljudje najbolj zapomnili takrat in še danes dobro vedo, kdo sem in kaj delam. Zaradi iskrenosti.

Kdo bo tista nadarjena pevka, ki si bo to soboto v finalni oddaji Nova zvezda Slovenije uspela pripeti prvo mesto? Preverite že to soboto ob 21. uri na Planet TV!