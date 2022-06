Omar Naber o Ukrajini: Tega, kar se jim trenutno dogaja, si niso zaslužili

Konec maja je Omar Naber izdal videospot za pesem Ogenj!, ki jo je pred leti napisal njegov prijatelj Matej.

Pesem je nastala pred več kot 20 leti

V ozadju te pesmi je zelo zanimiva zgodba. Te skladbe ni napisal on. "Napisal jo je prijatelj Matej, in to pred več kot 20 leti. Namenjena je bil njegovi rock zasedbi, v kateri je bil bobnar. Sicer so jo posneli, a je na koncertih niso igrali, ker se je večini članov zdelo, da skladba ne spada v koncept skupine. Skladba je zato počivala na plošči. Matej me je po dvajsetih letih in več poznanstva povabil na svojo poroko. Namesto darila sem s seboj prinesel kitaro, da kakšno zapojem," je povedal.

"Po treh odpetih skladbah se mi je zazdelo, da bi bilo primerno, da zaigram njegovo staro pesem Ogenj!. Matej je bil zelo ganjen in začel prepevati z mano, za njim pa še vsi preostali udeleženci poroke, saj so vsi vedeli, da je pesem napisal on. V tistem trenutku sem mu obljubil, da bom za poročno darilo naredil priredbo njegove skladbe in zanjo posnel videospot. Video bi moral biti posnet že pred dvema letoma, a nam je epidemija prekrižala načrte. Ker svoje obljube nikoli ne prelomim, sem to storil zdaj," je dodal.

Trudi se, da njegov ogenj nikoli ne ugasne

Ker je v ozadju pesmi zelo zanimiva in čustvena zgodba Omar pravi, da mu pričara "nostalgijo in spomine na rosno mladost". "Še posebej, ker jo je napisal moj prijatelj Matej," dodaja.

S pesmijo vsem poslušalcem sporoča, naj nikoli ne pustijo, da bi ogenj v njih ugasnil. Naj volja in strast do življenja nikoli ne opešata. "Tega pravila se držim v vseh položajih. Navdušen sem nad vsako idejo. Z veseljem spoznam vsakega novega človeka. V naročje primem vsakega otroka, kužka ali mačko. Z veseljem poskusim jed, ki je v življenju še nisem. Osrečijo me malenkosti. Po dvajsetih letih se še vedno veselim snemanj, intervjujev, vaj, koncertov, nastopov, gostovanj. Veselim se vsega. Trudil se bom, da moj ogenj ne ugasne nikoli," pravi.

Omar Naber pravi, da ima na vse dozdajšnje koncerte lepe spomine, najbolj pa si je zapomnil koncertno turnejo po londonskih klubih. Foto: Ana Kovač

Turnejo začenja po slovenskih klubih

V kratkem začenja tudi koncertno turnejo po Sloveniji. Pravi, da ima novo glasbeno zasedbo, s katero je "noro zadovoljen in komaj čaka na koncerte". Na koncertih bodo igrali predvsem avtorsko glasbo, stare in nove skladbe, "padla pa bo tudi kakšna priredba". Turnejo bodo začeli po klubih po vsej Sloveniji.

Na vse dozdajšnje koncerte ima lepe spomine, najbolj pa si je zapomnil koncertno turnejo po londonskih klubih: "Lahko se sliši klišejsko, ampak čisto na vsak koncert posebej imam krasne spomine. Vsakega posebej se spominjam in vsak je bil zares poseben. Če pa bi moral kakšne nastope izpostaviti, bi izpostavil koncertno turnejo s skupino po londonskih klubih. Leta 2014 smo imeli tam šest koncertov in tisto obdobje je bilo zares čarobno zame."

Na Evroviziji je nastopil že dvakrat

V javnosti se v zadnjem času veliko govori tudi o njegovem ponovnem nastopu na Evroviziji. Slovenijo je namreč zastopal že dvakrat in obakrat v Kijevu. Ker je tudi letos zmagala Ukrajina in bo tekmovanje najverjetneje ponovno v Kijevu, javnost ugiba, ali bo Slovenijo ponovno predstavljal Omar Naber. Prvič jo je zastopal leta 2004 s skladbo Stop, drugič pa leta 2017 s skladbo On My Way. V nobenem primeru se mu ni uspelo uvrstiti v finale tekmovanja. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da še kdaj stopi na evrovizijski oder, je odgovoril: "Nikoli ne reci nikoli."

Na Kijev ima lepe spomine

Kijev, kjer trenutno potekajo hudi boji zaradi ruske invazije na Ukrajino, je v sklopu Evrovizije obiskal že dvakrat in nanj ima lepe spomine. Pravi, da je Ukrajina zaradi očitnih razlogov zanj zelo posebna država. "Čutim se povezanega z njo in njenimi ljudmi. So skromni, preprosti, zelo ljubeznivi in gostoljubni. Spoštujejo tujce in jim želijo dati le najboljše. Ponosni so na svojo zgodovino in kulturo. Kijev je namreč najstarejše slovansko mesto na svetu. Tega, kar se jim trenutno dogaja, si nikakor niso zaslužili," meni.

Na svojem profilu na Instagramu je s sledilci delil tudi fotografijo spominka, ki si ga je kupil v Kijevu.

Pod fotografijo je zapisal, da si je prstan kupil v Ukrajini, na glavni tržnici v Kijevu kot spomin na Evrovizijo. "Vedno je z menoj. Spoznal sem tamkajšnje ljudi, ki so topli, srčni, radodarni in zelo gostoljubni. Tam sem sklenil mnoga prijateljstva, ki jih še vedno gojim. Tega, kar se jim dogaja danes, si nikakor niso zaslužili. Kmalu vam predstavim tudi pesem, posvečeno njihovim žrtvam vojnih grozot. Zdaj vem, da ta prstan ni spomin na Evrovizijo, ampak na Ukrajino in njene ljudi. Ostanite močni."

Oglejte si še: