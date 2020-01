Odštekani Japonci, ki se navdušujejo nad glasbo z Balkana #video

Na radarje spletnih uporabnikov iz Srbije je te dni prišla japonska skupina Pyramidos, ki je na YouTubu objavila predelavo skladbe Niška Banja. Japonci so se potrudili tudi z izvirnim besedilom (to je deloma romsko in deloma srbsko) in tako prepevajo, da "ne morejo brez rakije":

Niška Banja je skladba, ki jo je leta 1927 napisal srbski igralec Dušan Cvetković in je od takrat že ponarodela, najbolj znana pa je različica iz filma Zbiralci perja (Skupljači perja), v katerem jo je prepevala legendarna srbska igralka in pevka Olivera Katarina.





Glasbeniki iz Tokia so s predelavo Niške Banje v nekaj dneh postali prava uspešnica na območju nekdanje Jugoslavije, na Balkanskem polotoku pa še zdaleč niso novost.

Njihov glasbeni opus namreč večinoma sestavljajo predelave ljudskih in ponarodelih pesmi s tega območja, največ iz Grčije, kjer so tudi že koncertirali.

Tako zveni, ko se Pyramidos lotijo slovitega sirtakija iz filma Grk Zorba:

Tako pa, ko prepevajo severnomakedonsko ljudsko pesem Zurli trestat na sred selo:

