Novozelandska klapa, ki je zaslovela z dalmatinskimi pesmimi #video

Dobro znane melodije dalmatinskih klap zaznamujejo vsa poletja. Hrvaška glasba ni priljubljena le pri njenih sosedah, temveč sega še dlje, do Nove Zelandije. Novozelandska klapa Samoana je zaradi prepevanja dalmatinskih pesmi postala prava spletna senzacija. Člani pa pravijo, da so se zaljubili le v glasbo, ne v besede, saj sami ne vedo, o čem pojejo.

Pretežen del glasbenega repertoarja novozelandske klape sestavlja ravno hrvaška glasba, člani pa pravijo, da se je njihovo ustvarjanje v hrvaščini začelo že pred desetimi leti.

''V srednji šoli sem imel učitelja Hrvata Antuna Poljanića iz Dubrovnika. Naučil me je pesem Hrvaška, iz duše te ljubim. Igral sem tubo v našem orkestru, s katerim smo nastopili v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji,'' se začetkov spominja član Christian Malietoa-Brown.

Po klapi so poimenovali tudi trg v Splitu

Hrvaškim poslušalcem so se novozelandski pevci še posebej priljubili takrat, ko so pred finalom nogometnega prvenstva v Rusiji za hrvaško reprezentanco navijali v hrvaškem jeziku.

Sami pravijo, da do hrvaške glasbe čutijo strast, ljubezen in povezanost. In to kljub temu, da sploh ne vedo, o čem pojejo. Hrvaški jezik jim je tuj, pravijo ''Na začetku je bilo zelo težko, dolgo smo morali poslušati, zdaj pa nam vzame le pol ure, da se naučimo celo pesem. Lahko je peti, zelo težko pa je govoriti, zato ne govorimo dobro,'' je o poteku učenja novih pesmi povedal član zasedbe.

Novozelandska klapa je postala na Hrvaškem tako priljubljena, da so po njej poimenovali tudi trg v eni izmed vasi v Splitu. Tudi sami sicer pravijo, da najraje prepevajo ravno preminulega Splitčana Oliverja Dragojevića.