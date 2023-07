Noro: tako je na legendarni plaži Zrće prvič zaigrala harmonika #video

Na legendarni hrvaški plaži Zrće je v torek prvič zaigrala harmonika. Tja so jo prinesli člani slovenske skupine Fehtarji, ki so za Siol.net povedali, da so občutki po nastopu nepopisni: "Slovenci smo znova pokazali, da se znamo dobiti na pravih mestih v pravih trenutkih in se poveseliti, tako kot se za Slovence tudi spodobi."

V tako imenovani prestolnici zabave na otoku Pag se je zbralo približno tisoč Slovencev, ki so pospremili prvi tamkajšnji nastop harmonike. Poleg Fehtarjev je v Zrćah nastopila tudi skupina Mambo Kings.

Pesem Schatzi velja za največjo uspešnico skupine Fehtarji:

V Zrćah so plapolale slovenske zastave

Harmonikar skupine Fehtarji Blaž Jenkole je za Siol.net povedal, da so občutki po nastopu nepopisni: "Pogled z odra na približno tisoč slovenskih duš, med katerimi je bilo videti tudi slovenske zastave, je bil nor." Dodal je, da je cel klub pel pesem Slovenija, od kod lepote tvoje in dokazal, da se znamo Slovenci "dobiti na pravih mestih v pravih trenutkih in se poveseliti, tako kot se za Slovence spodobi". "Harmonika in glasba nimata meja, sploh pa ne slovenska," je sklenil.

Kitarist skupine Matic Plevel pa je povedal, da so Fehtarji zelo hvaležni, da imajo takšno občinstvo, kot ga imajo, kar se vedno znova dokaže na nastopih v Sloveniji. "To občinstvo je prišlo tudi z nami v Zrće in naredilo res pravi žur," je poudaril. In dodal: "Seveda se pozna tudi, da smo na morju, ljudje so in smo malce bolj sproščeni, tako da je bil ta včerajšnji večer res nepozaben. Če se bomo vrnili, še ne vemo. Ta trenutek je to čisto v zraku, če nas bodo pa še kdaj povabili, pa pridemo z največjim veseljem."

Fehtarje poleg Jenkoleta in Plevela sestavljata še bobnar in vokalist Domen Kovač ter basist Samo Kališnik. Trenutno veljajo za eno najbolj popularnih slovenskih narodnozabavnih skupin, saj z svojo glasbo in vzdušjem napolnijo prav vsak prostor, v katerem se pojavijo. Zasloveli so z ustvarjanjem priredb, ki so jih preoblikovali na svoj način, pred kratkim pa so v intervjuju za Siol.net povedali, da se zavedajo, da mora bend imeti identiteto, zato se počasi spogledujejo tudi z avtorsko glasbo.

