Noro: legendarni pevec zagorel na odru #video

"To ni bila lasulja, to so bili moji pravi lasje" je po vžigu pričeske na odru povedal glavni pevec skupine Fireball Bobby Jensen.

Glavni pevec skupine Fireball Bobby Jensen, oblečen kot frontmen legendarne skupine Kiss Paul Stanley, je med igranjem na koncertu zagorel. Med pesmijo Detroit Rock City je stal preblizu pirotehničnim napravam. Plameni so zajeli njegove lase, vendar pevec ni zgrešil niti ene note. Ogenj je opazil kitarist in ga začel gasiti.

Ob vprašanju, zakaj se ni ustavil, je Jensen odgovoril, da so v skupini vedno pripravljeni na možnost nesreče in da zaupa, da bodo poskrbeli zanj. Pravi tudi, da se ni vžgala lasulja, temveč so bili to njegovi pravi lasje.

Paul Stanley, pevec skupine Kiss Foto: Guliverimage

Čeprav se je dogodek zgodil lani februarja, je začel posnetek dvigati prah na spletu šele zdaj.