Nepozabna vrtna zabava z zvočnikom Hisense Party Rocker

Topli majski dnevi so kot nalašč za vrtne zabave z dobrotami z žara in brezskrbnim druženjem s prijatelji in družino. Nepogrešljiv del vsake zabave je seveda tudi dobra glasba, ki poskrbi za sproščeno vzdušje. Za druženja na prostem so najprimernejši prenosni zvočniki, ki jih preprosto povežete s katerokoli napravo in predvajanje najljubših ritmov se lahko začne. Obenem se lahko z družbo preizkusite v karaokah, ki bodo poskrbele za nepozabne spomine.

Zvočnik Hisense Party Rocker – vrhunski zvok in 15 ur neprekinjene zabave. Foto: Hisense

Vrhunski zvok in 15 ur neprekinjene zabave

Zvočnik Hisense Party Rocker bo z naprednimi funkcijami pričaral odličen zvok in izjemno glasbeno doživetje na prav vsaki zabavi. Priljubljene skladbe in živahni ritmi se bodo slišali še bolje pri izhodni moči 300 W, ki zagotavlja ustrezno glasnost in močne base. Uporaba zvočnika je preprosta, saj ga lahko brezžično povežete s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom. Štiri baterije po 2500 Ah obljubljajo 15 ur neprekinjene zabave, zato se nikoli več ne bo zgodilo, da bi na vrhuncu zabave zmanjkalo baterij.

Avdio-vizualno doživetje in karaoke

Način Karaoke bo navdušil ljubitelje petja. Foto: Hisense

Pri predvajanju glasbe z zvočnika Hisense Party Rocker lahko izbirate med petimi svetlobnimi učinki, ki bodo navdušili goste in večeru dodali novo dimenzijo. Tisti z ustvarjalno žilico in ljubiteljski didžeji pa lahko preizkusite pet DJ-učinkov in tako vrtno omizje spremenite v diskoteko. Ljubitelji petja se bodo razveselili načina Karaoke, ki omogoča, da sami ali v duetu zapojete svoje najljubše pesmi in zasijete med prijatelji. Dobra mera smeha je zagotovljena!

Brezžično polnjenje in vodoodpornost

Poleg že omenjenih funkcij zvočnik Hisense Party Rocker ponuja tudi uporabno funkcijo brezžičnega polnjenja. Tako lahko svoj telefon kadarkoli napolnite na zvočniku, ki deluje kot polnilna postaja. Skrb, da bi vam sredi karaok zmanjkalo baterije za lovljenje zabavnih fotografskih utrinkov, je torej odveč. Ste si kdaj želeli zvočnik uporabiti ob bazenu ali reki, a vas je skrbelo, da bi ga kapljice vode pokvarile? Zgornja plošča zvočnika ima vodoodpornost stopnje IPX4, zato se nenadnih pljuskov vode ni treba več bati.

Zvočnik Hisense Party Rocker ponuja tudi uporabno funkcijo brezžičnega polnjenja. Foto: Hisense

zvočnik Hisense Party Rocker. Poletje je pred vrati, zato je čas za prijetno druženje in nabiranje novih spominov. Za odlično vzdušje in vrhunski zvok na domači vrtni zabavi pa bo poskrbel

