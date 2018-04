Neno Belan: Povezava s slovenskimi poslušalci se je izgubila

Legendarni pevec in vodja skupine Đavoli se želi ponovno povezati s slovenskimi odri. V svoji karieri je nanizal hite, med katerimi kraljuje že zimzeleni Sunčan dan.

Glasbenik, ki je kariero začel v znamenitih splitskih Đavolih, je bil začetnik populariziranja rock'n'rolla, ki ga je spremenil v pravi pop'n'roll.

Ustvarjanje, ki je bilo v glasbeni skupini zaznamovano tudi s posebnim videzom v usnjenih jaknah in visokimi uporniškimi pričeskami, je po preigravanju klasik rock'n'rolla prešlo na lastno ustvarjanje v pop stilu.

Zadnjih nekaj let je Neno v svoje ustvarjanje vključeval etno glasbo Dalmacije in njenih klap. Pri tem mu je uspelo združiti na videz nasprotne glasbene sloge v nekaj lastnega in prepoznavnega.

Premalo koncertov v Sloveniji

Neno, ki je že sodeloval z več slovenskimi glasbeniki, med drugim s skupino Kingston, Vladom Kreslinom in Tinkaro Kovač, zdaj išče ponovno povezavo med svojo glasbo in Slovenci.

V nasprotju z drugimi hrvaškimi izvajalci, ki polnijo koncertna prizorišča v Sloveniji, sam ni našel poti do slovenskih src.

"Ne vem, zakaj, vendar se mi zdi, kot da sem tu izgubil občinstvo. Očitno me v Sloveniji slabo poznajo in verjetno je že čas, da se nekako vrnem. Na žalost pa se je v zadnjih desetih letih ta povezava z občinstvom nekako izgubila. Poskusil se bom vrniti na slovenske odre," je povedal za Delo.