Aretirali moškega, ki je hotel ugrabiti popzvezdnico

Moškega, ki je hotel ugrabiti pevko Lano Del Rey, so aretirali na Floridi, ob aretaciji pa je bil oborožen, so sporočili policisti. Ti so od neimenovanega vira dobili namig, da namerava moški, ki so ga pozneje identificirali kot 43-letnega Michaela Hunta, izvesti ugrabitev.

Hunta so aretirali v bližini Orlanda, kjer je imela glasbenica načrtovan koncert. Floridska policija je dodala, da je imel ob aretaciji pri sebi vstopnice za njen koncert in nož.

Aretacijo so oznanili tudi na Twitterju:

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon.



After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF