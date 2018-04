Natalija in Nuška izrazili skrb za tekmovalko #video

V četrtfinale šova Nova zvezda Slovenije se je uspelo uvrstiti tudi 17-letni Viviani Kukar iz Črnomlja. Žirijo je ponovno navdušila s svojim popolnim vokalom in videzom, vendar pa so se sodniki v en glas strinjali, da nekaj še vedno manjka.

Foto: Planet TV

Vivianina mama je pred hčerkinim nastopom povedala, da se ji zdi kot, da bi se Viviana na nastop na velikem odru v šovu Nova zvezda Slovenije pripravljala že od sedmega leta, oziroma vse odkar je začela peti.

Na glasbenih tekmovanjih pa ta mlada pevka ni novinka. Udeležuje se jih že od svojega desetega leta, prve nagrade pa pobira kot za stavo, nazadnje je Blejskem zlatem mikrofonu dobila nagrado za najboljšo domačo pevko. Viviana pravi, da je zanjo to, da ji uspe v glasbi, cilj, ki ga mora doseči ne glede na vse, pri tem pa ji ob strani stoji vsa družina.

Že na prejšnji avdiciji so žiranti izrazili željo po tem, da bi Viviana pela bolj na svoj način ter skladbo izvedla v svojem slogu in ne le imitirala svojih najljubših izvajalcev. Tokrat je na velikem odru nastopila s pesmijo Something's Got a Hold on Me ameriške zvezdnice Christine Aguilere, ki jo je izbrala, ker je živahna in je z njo lahko pokazala svoj vokalni razpon.

"Na odru si doma," je bila navdušena Natalija, pa vendar je kmalu izrazila enako skrb kot Nuška, ki je Viviani povedala, da njen glas enostavno ne pripoveduje dovolj. Nuška je bila jasna, da njenim izvrstnim vokalom ne manjka nič, vendar Viviana v svoje petje ne da dovolj duše.

Foto: Planet TV

"Ta komentar sem res želela upoštevati, vendar na začetku sploh nisem zares razumela, kaj so mislili s tem. Zdaj pa mislim, da sem ugotovila," pravi Viviana, ki za nastop v oddaji, ki bo 5. maja, pripravlja nekaj res posebnega in obljublja, da bo tokrat pred sodniki pokazala še več energije in izvirnosti.

Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.15 na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Zvezda magazin, kjer Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya brez dlake na jeziku komentirajo nastope bodočih zvezd.



Oddaje izjemoma ne bo na sporedu v soboto, 28. aprila, z novimi nastopi se vrača že v soboto, 5. maja.