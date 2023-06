Med koncertom je izgubil glas, zdaj pa naznanil, da se umika z odrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni pevec, ki ima Tourettov sindrom, je pred nekaj dnevi na festivalu Glastonbury le stežka končal nastop, zdaj pa naznanil, da do nadaljnjega ne bo več koncertiral. "Očitno je, da se moram posvetiti svojemu duševnemu in fizičnemu zdravju," je sporočil.

Škotski kantavtor Lewis Capaldi je po nastopu na festivalu Glastonbury, kjer mu je začel pešati glas in je nastop končal z glasno podporo občinstva, sporočil, da se do nadaljnjega umika z glasbenih odrov.

"Še vedno se privajam na to, kakšen vpliv ima Tourettov sindrom, in na koncertu je postalo očitno, da se moram posvetiti svojemu duševnemu in fizičnemu zdravju. Le tako bom lahko v prihodnje še vedno počel vse tisto, kar imam rad," je 26-letni Capaldi zapisal v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih.

Capaldiju so leta 2022 diagnosticirali Tourettov sindrom, potem ko so se mu začeli pred tem pojavljati vse močnejši tiki. Te težave so ga začele ovirati pri koncertih, februarja letos v Frankfurtu na primer ni mogel dokončati pesmi, ki jo je nato namesto njega zapelo občinstvo.

Nastop na festivalu Glastonbury naj bi bil njegova velika vrnitev na odre, potem ko je v preteklih tednih odpovedal vse koncerte, da bi si zdravstveno in duševno opomogel. Toda, kot je priznal v zapisu, to ni pomagalo. "Včasih sem užival v vsaki sekundi takšnega nastopa in upal sem, da mi bodo trije tedni premora pomagali," je poudaril.

"Zavedam se, da imam izjemno srečo, da si lahko vzamem premor, česar mnogi ne morejo storiti," je še zapisal in se zahvalil vsem, ki ga podpirajo, "nastopati za vas je bila uresničitev mojih sanj, zato je bila to najtežja odločitev v mojem življenju. Vrnil se bom takoj, ko bo to mogoče."

