Magnifico in Sestre v novi sezoni srbske TV-uspešnice

Serija Sence nad Balkanom je konec lanskega in v začetku letošnjega leta k TV-zaslonom prikovala gledalce v skorajda vseh nekdanjih jugoslovanskih republikah (predvajali je niso le na Hrvaškem), navdušila je tudi Slovence, ki so jo spremljali na Planet TV.

Sence pa niso navdušile le z izjemno produkcijo in napeto zgodbo, temveč tudi z glasbeno podlago. Avtor naslovne skladbe Divna in celotne glasbene teme, ki teče skozi serijo, je slovenski glasbenik Magnifico, ki z igralcem, režiserjem in producentom serije Draganom Bjelogrlićem sodeluje tudi v drugi sezoni.

V novi sezoni bodo nastopile tudi Sestre

"Tako kot je druga sezona neko logično nadaljevanje prve sezone, je podobno tudi v glasbi," je pojasnil Magnifico. "Naslovna tema je ostala ista, bo pa znotraj sezone nekaj novosti. Med drugim tudi s Sestrami, ki so pravzaprav ena osrednjih glasbenih tem nove sezone."

Sestre so Miha Kavčič - Michelle, Damjan Levec - Emperatrizz in Tomaž Mihelič - Marlenna. Foto: Mediaspeed

Da se bodo v novi sezoni Senc pojavile Sestre, nam je med snemanjem prizorov v Piranu povedal tudi Bjelogrlić. "Sestre bodo nastopale kot artistke v nočnem klubu, kjer bodo upodobile Kraljevino SHS," je takrat pojasnil.

Tako so novo sezono Senc nad Balkanom snemali v Piranu:

Magnifico je sicer z Bjelogrlićem sodeloval že pri seriji in filmu Montevideo, Bog te je videl ter filmskem nadaljevanju Montevideo, se vidimo!. Skladba Pukni zoro, ki je nastala v tem obdobju, je v Srbiji že ponarodela, med drugim je bila to himna srbske nogometne reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Magnifico se sicer te dni s polno paro pripravlja na svoj tradicionalni božični koncert, ki bo tudi letos v ljubljanski dvorani Stožice.

"Vidim, da imajo ljudje radi tradicionalne datume, da že vnaprej vedo, da jih na ta dan čaka nekaj lepega in dobrega. Zato se bomo tudi letos potrudili, da bo tako," je pred koncertom, ki bo 25. decembra, povedal glasbenik, ki ob tem že razmišlja tudi o novem albumu. "Z novim albumom se bomo zares začeli ukvarjati spomladi, potem pa videli, kako naprej," je povedal.

