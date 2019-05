Madonna je zavrnila pozive k bojkotu Evrovizije #video

Madonno, ki bo kot glasbena gostja nastopila na letošnjem evrovizijskem izboru, je palestinsko združenje pozvalo, naj se prireditve v Izraelu ne udeleži. Popzvezdnica, ki je pred kratkim izdala nov singel, junija naj bi mu sledil še svež album, je te pozive zavrnila.

"Nikoli ne bom prenehala nastopati, da bi s tem ugodila politični agendi kogarkoli," je sporočila po poročanju AP, "srce se mi trga vsakič, ko slišim, da so v tej regiji ugasnila nedolžna življenja in da se nasilje nadaljuje zaradi političnih ciljev ljudi, ki jim koristi ta starodavni konflikt."

Dodala je še, da moli "za novo pot k miru".

Že kmalu po novici, da bo evrovizijsko tekmovanje potekalo v Izraelu, so se pojavili dvomi o uspešnosti organizacije. Številni so zaradi kršenja človekovih pravic Palestincev pozivali k bojkotu tekmovanja, opozarjali pa so tudi na trajajoči konflikt in izbruhe nasilja med palestinskimi območji in izraelskimi oblastmi. Kljub nekaterim varnostnim pomislekom pa tekmovanje v Tel Avivu za zdaj poteka po načrtih. Izrael varnost udeležencev in obiskovalcev med drugim zagotavlja z 20 tisoč policisti, poroča STA.

