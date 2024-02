Legendarni didžej se vrača po hudi bolezni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski zvezdniški DJ in producent Gigi D'Agostino je po hudi bolezni napovedal nov glasbeni začetek. Kot je nedavno povedal za italijanske medije, se počuti bolje, kar želi proslaviti z novimi pesmimi in nastopi. Da je hudo bolan, je javnost izvedela pred več kot dvema letoma, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Začel sem svoje drugo življenje, ne da bi preveč razmišljal o tem," je za časnik Corriere della Sera povedal 56-letnik, ki je najbolj znan po svojih plesnih hitih In My Mind, L'Amour Toujours in Bla Bla Bla. Napovedal je, da namerava spomladi izdati dva nova singla, poleti pa bo ponovno imel koncerte.

Gigi D'Agostino je decembra 2021 sporočil, da je hudo bolan. Kasneje je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri je videti, kako uporablja hojico, in poskrbel za veliko zaskrbljenost med svojimi oboževalci. Nato je zavlada tišina. In nikoli ni razkril, kaj točno je bilo narobe z njim.

Nastopil bo na festivalu Sanremo

Tudi zdaj je povedal le, da ne želi, da bi ga videli kot nekoga, ki išče usmiljenje. "Če bi bilo odvisno od mene, sploh ne bi povedal, da sem bolan," je dejal in dodal, da se zdaj ponovno počuti dobro. "Osredotočam se na to, kako se zdaj počutim. Na neki točki sem to moral storiti, sicer možgani še naprej živijo od misli, povezanimi z bolečino, ali strahu, da bi jih znova doživeli," je še povedal.

Njegov največji nastop po bolezni bo ta petek pred milijonskim občinstvom na slovitem glasbenem festivalu Sanremo, kjer bo gost festivala.

Preberite tudi: