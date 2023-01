Kraljica popa napoveduje spektakel: ob 40-letnici kariere gre na turnejo

Madonna je na družbenih omrežjih delila petminutni videoposnetek, v katerem so sodelovali zvezdniki, kot so Jack Black, Dido, Meg Stalter in Judd Apatow. Poustvarili so prizor iz pevkinega dokumentarca Truth or Dare iz leta 1991. Komičarka Amy Schumer pa medtem pevko izzove, naj izvede "svetovno turnejo in zapoje svoje največje uspešnice", kar Madonna tudi sprejme.

"Veselim se, da bom raziskala čim več pesmi v upanju, da bom svojim oboževalcem pripravila koncert, ki so ga čakali," je sporočila najbolj prodajana glasbena izvajalka vseh časov.

Od 15. julija do 1. decembra

V sklopu turneje se bo pevka, ki bo 16. avgusta dopolnila 65 let, ustavila v več mestih v Severni Ameriki, Veliki Britaniji in Evropi, med drugim v Barceloni, Parizu in Milanu.

Turneja se bo predvidoma končala 1. decembra v Amsterdamu. Navdušence bo popeljala na "umetniško potovanje s kraljico popa skozi štiri desetletja in se poklonila mestu New York, kjer se je začela njena glasbena kariera", piše v sporočilu za javnost.