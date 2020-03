"Korona priredbe", ki v težkih časih narišejo nasmeh na obraz #video

Številnim je po več tednih karantene že močno dolgčas in namesto da se vdajajo strahu, tesnobi in temnim mislim, si dan popestrijo s kakšno vragolijo. Na primer s snemanjem "korona verzije" znanih skladb.

Nekateri se v karanteni raje vdajajo vragolijam namesto črnim mislim in depresiji. Foto: zajem zaslona/YouTube

Besedilo je seveda prilagojeno trenutni situaciji in vladnim ukrepom, za katere je vsekakor prav, da jim v upanju po zajezitvi virusa vsi dosledno sledimo. A hkrati "korona priredbe" znanih skladb na humoren način izražajo tudi počutje in razmišljanja številnih, ki jim izolacija oziroma karantena prihaja do živega in morda že malce načenja zdrav razum.

Ni le velik izziv biti sam s sabo ter se soočati s strahovi, kot je ta, ali bomo sami oziroma kdo od naših bližnjih zbolel za boleznijo covid-19, ali pa s strahom pred finančnimi posledicami, ki bodo sledile. Velik izziv je tudi te dni shajati s partnerjem in otroki, sploh če jih imate več in morate vsem pomagati pri šolanju.

Vsa svoja občutja in razmišljanja je mama dveh otrok prelila v zabavno parodijo pesmi I Will Survive, z njo pa se verjetno te dni poistovetijo oziroma strinjajo tudi mnoge mame pri nas.

O tem, kako težko je biti brez prijateljev ter kako pogreša čase, ko je hodil v kalifornijske restavracije, jedel hamburgerje in srkal koktajle, pa je v priredbi Adeline pesmi Hello zapel tekmovalec glasbenega šova The Voice Chris Mann.

V času svetovne pandemije novega koronavirusa je novo preobleko dobila tudi skladba My Sharona, ki jo je izvajalka z imenom One-Woman Band preimenovala v My Corona. V njej poje o tem, kako pomembna je v boju proti okužbi ustrezna higiena.

Preberite tudi: