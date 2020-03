KONCERTI IZ DNEVNE SOBE: Gušti, Neisha, Leeloojamais, Neomi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še pomnite, kako smo pred leti v dnevni sobi gostili same izjemne glasbenike? Se spomnite tistih komadov, ob katerih še danes prepevamo, ko jih slišimo po radiu? V arhivu Siol.net se najde marsikaj zanimivega. Nekatere stvari so večne. Tako kot dobra glasba!

Danes, ko smo zaradi epidemije koronavirusa pahnjeni v situacijo, ko moramo čas preživljati doma, je glasba zagotovo tista, s katero si večina od nas krajša čas in nas spravlja v dobro voljo. Pred osmimi leti pa smo v dnevni sobi gostili same izjemne slovenske glasbenike. Koncerte Guštija, Neishe. Leeloojamais in Neomi si lahko ogledate v spodnjih videih.

GUŠTI:

NEISHA:

LEELOOJAMAIS:

NEOMI: