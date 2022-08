Koncert leta v Pulju, vstopnice na črnem trgu prek 600 evrov

Ko so novembra lani začeli s prodajo vstopnic za današnji koncert skupine Arctic Monkeys v Pulju, so te pošle v nekaj trenutkih, pozneje pa so jih začeli preprodajati po zasoljenih cenah. Organizator medtem sporoča, da bodo danes opoldne v prodajo spustili še nekaj prostih vstopnic.

Nocojšnji nastop britanskih rockerjev Arctic Monkeys v puljski Areni že vse od napovedi velja za koncert, ki ga ne velja zamuditi. Nič čudnega ni torej bilo, da so vstopnice novembra, ko so jih začeli prodajati, pošle v manj kot treh minutah.

Mnogi oboževalci skupine so tako razočarani ostali praznih rok, pozneje pa je marsikoga razjezilo, ko so vstopnice pozneje začeli preprodajati po občutno višjih cenah.

Ime na vstopnici se mora skladati z osebnim dokumentom

Če je bilo treba zanje ob uradnem nakupu odšteti od 249 do 599 kun (med 33 in 80 evri), odvisno od kategorije, so po poročanju Jutarnjega lista vstopnice na črnem trgu pozneje dosegale cene tudi do 5000 kun (666 evrov). Ob tem v Jutarnjem listu dodajajo, da ni povsem jasno, kako bodo kupci vstopnic "iz druge roke" sploh vstopili na prizorišče, ker je na vsaki vstopnici zapisano ime kupca, vstop na koncert pa je mogoč le ob predložitvi osebnega dokumenta.

Na dan koncerta v prodajo še nekaj vstopnic

Medtem pa so organizatorji koncerta Arctic Monkeys v Pulju sporočili, da še obstaja možnost, kako po uradni poti kupiti vstopnice. Po poročanju časopisa Glas Istre bodo danes opoldne prek spletnega mesta eventim.hr ponudili nekaj vstopnic, ki so se medtem sprostile. "Malo jih je, zato bodite hitri," so sporočili.