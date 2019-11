Ker je "užalil policijo", mora raper v zapor #video

Maroški raper Gnawi, sicer nekdanji vojak, mora za leto dni v zapor, ob tem pa plačati tisoč dirhamov (slabih sto evrov) kazni, je v ponedeljek odločilo sodišče. Zaporno in denarno kazen si je prislužil zaradi skladbe, v kateri kritizira policijo in kraljevo oblast.

"Ta sodba je nepravična," je ob tem za AP izjavila Mahjouba Karim, predstavnica maroškega združenja za človekove pravice, "gre za maščevanje proti ljudstvu. Hočejo nas utišati."

Sporno skladbo A3cha Chab (naslov v grobem prevodu pomeni "naj živi ljudstvo") so Gnawi ter njegova raperska kolega Lz3er in Weld L'Griya na YouTubu objavili konec oktobra, do zdaj je zbrala že več kot 16 milijonov ogledov:

V skladbi se med drugim dotaknejo vse širše vrzeli med bogatimi in revnimi v Maroku, omenjajo Maročane, ki so umrli, ko so poskušali prebegniti v Evropo, najbolj sporno pa je dejstvo, da skladba neposredno kritizira policijo in maroškega kralja Mohammeda VI.