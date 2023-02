Kaj pogodba v ZDA pomeni za prihodnost dueta BQL? Oglasil se je Raay.

Na odmevno novico, da je mlajši izmed članov prepoznavnega dueta BQL Anej Piletič nedavno podpisal pogodbo z ameriško glasbeno založbo, se je za Siol.net odzval njegov mentor in znani glasbeni producent Raay, ki je povedal, da zasedbo BQL čaka delovno poletje in da je na Anejev uspeh tudi sam zelo ponosen.

"Najprej bi rad poudaril, da Anej že lep čas ustvarja in producira za najrazličnejše priložnosti, in je tudi eden od producentov v naši ekipi. Podpisal je pogodbo kot avtor in ustvarjalec, tako da, kar se tiče BQL, zasedbi to prinaša samo več organizacije v času, ko Anej potuje v tujino na mednarodna sodelovanja, ustvarjanja in tudi to, da je datume nastopov treba precej prej 'pograbiti'," nam je sporočil Aleš Vovk - Raay.

"Anej je živ dokaz, da pravi talent in trdo delo odpirata tudi največja vrata"

"Čaka ju polno delovno poletje. Tak uspeh pa komentiram lahko samo z velikim ponosom, da je 'naš' Anej živ dokaz, da pravi talent in trdo delo ter odprto razmišljanje in široko znanje v vseh glasbenih zvrsteh odpirajo tudi največja vrata," je uspeh svojega varovanca Aneja komentiral glasbeni producent Aleš Vovk - Raay.

Brata Anej in Rok Piletič sicer od leta 2016 nastopata kot pop duet BQL, kot kaže, pa bosta sodelovala tudi v prihodnje, saj ju čaka pestro in delovno poletje.

Maraaya: Za takšne večere živiva!

Prav tako pa ne počivata niti Marjetka Vovk in Raay, ki skupaj tvorita zasedbo Maraaya.

"Za takšne večere živiva! Draga publika včeraj, kdaj se spet dobimo? Midva bi za vas nastopala vsak dan! Top energija, sami fajn ljudje! Hvala vam, ker ste prišli in nama polepšali četrtek! Danes ponovimo!" sta zapisala na svojem profilu na Instagramu in delila delčke s četrtkovega koncerta v Domžalah.