Kaj napovedujejo evrovizijske stavnice? Hrvaška se vzpenja, Slovenija nizko.

Čeprav svojih predstavnikov za letošnjo Evrovizijo še niso izbrale vse države, ki sodelujejo, je vročica evrovizijskih stavnic že v polnem pogonu. Tako je že nekaj časa mogoče staviti na razplet evrovizijskih predtekmovanj in velikega finala, stavnice pa sproti prilagajajo kvote za posamezne države in s tem tudi špekulirajo, kdo so letošnji favoriti.

Njihove napovedi za zdaj kažejo, da bo na Evroviziji letos slavil dvojec Tvorchi, ki s pesmijo Heart of Steel zastopa Ukrajino. Ta elektropop duo iz mesta Ternopil sestavljata producent Andrij Guzuljak in vokalist Jefferey Kenny, nacionalni izbor pa so Ukrajinci priredili že decembra lani.

Da bo Ukrajina že drugo leto zapored osvojila evrovizijsko krono, stavnice napovedujejo s 25-odstotno verjetnostjo, na drugem mestu z desetimi odstotki možnosti za zmago je Švedska, ki letošnjega predstavnika še sploh ni izbrala, na tretjem mestu z devetimi odstotki možnosti za zmago pa je norveška predstavnica Alessandra s skladbo Queen of Kings.

Slovenski predstavniki Joker Out s skladbo Carpe Diem so medtem na stavnicah obtičali precej nizko, med 37 izvajalci so trenutno uvrščeni na 31. mesto, nižje od njih so Moldavija, Islandija, Latvija, Belgija, Romunija in Albanija.

Precej drugače pa se godi Hrvaški. Ta je bila pred nacionalnim izborom na stavnicah sicer uvrščena nizko, po tem, ko so za evrovizijske predstavnike izbrali skupino Let 3 s skladbo Mama ŠČ!, pa se je Hrvaška povzpela na 15. mesto stavnic, kar jim napoveduje vsaj uvrstitev v finale, če ne še kaj več.

