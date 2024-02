Je Putinov vpliv tako velik? Daleč stran od Rusije aretirali priljubljen ruski band.

Člani ruske zasedbe Bi-2, ki so se že izpuščeni, so se javili iz Izraela.

Številni so se ob aretaciji ruske rock skupine, ki ne podpira ruske vojne v Ukrajini, vprašali, ali vpliv Vladimirja Putina in njegove lovke segajo tako daleč, da se aretacije Rusov vrstijo tudi zunaj njihove matične države.

Na Tajskem Phuketu so namreč tajske imigracijske oblasti aretirale člane ene najpriljubljenejše ruske rock skupine v zadnjih tridesetih letih, imenovane Bi-2.

Ker je skupina odkrito kritizirala rusko vojno v Ukrajini in ker je na spletu kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil pevec skupine Igor Bortnik označen za "tujega agenta". Že maja 2023 je Bortnik na svojem Instagram profilu zapisal, da se ne bo vrnil v Rusijo, češ da mu vse, kar je povzročila Putinova Rusija, vzbuja samo gnus.

Člane skupine so na Tajskem aretirali že 24. januarja, ker so brez delovnega dovoljenja nastopali na med ruskimi turisti priljubljenem otoku Phuket, poroča Jutarnji. Sami so na Facebooku zapisali, da jim grozi izgon in da so jih pridržali zaradi zunanjih pritiskov. A za zdaj ne obstajajo dokazi, da je bila Moskva kakorkoli vpletena v njihovo pridržanje.

Oglasil se je tudi nekdanji ameriški veleposlanik v Rusiji

Na X (nekdanjem Twitterju) se je oglasil nekdanji ameriški diplomat in že pozval k njihovi izpustitvi. "To je resno. Ne moremo dovoliti, da Putin aretira ljudi po vsem svetu," je na X sporočil Michael McFaul, ameriški veleposlanik v Rusiji med letoma 2012 in 2014. Zapisal je še, da je Tajska zaveznica ZDA in bi se moralo Ameriško zunanje ministrstvo boriti proti temu, saj to lahko postane zelo slab precedens.

Zapis nekdanjega ameriškega veleposlanika v Rusiji je z besedami, da je to nezaslišano in da bi morale zahodne vlade izvajati velik pritisk na Tajsko, naj ne deportira nedolžnih glasbenikov v Rusijo, kjer bi jih dali v zapor (ali še kaj hujšega), podprl tudi v ZDA rojeni finančnik in aktivist Bill Browder, ki je nekoč živel in delal v Rusiji, preden so ruske oblasti zaprle njegovo podjetje Hermitage Capital.

Skupino so že izpustili, oglasili so se iz Tel Aviva

Trije člani skupine namreč nimajo dvojnega državljanstva in so na Tajsko odpotovali z ruskimi potnimi listi ter bi jih lahko Bangkok deportiral v Rusijo. Štirje od sedmih imajo izraelske potne liste in eden od njih tudi avstralsko državljanstvo.

Skupina je na svojem Facebooku še objavila, da so bili vsi člani izpuščeni ter so že zapustili Tajsko in odpotovali v Tel Aviv v Izraelu. Za zdaj še ni znano, kako je potekal postopek njihove izpustitve, še poroča Jutarnji.