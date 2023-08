Izstopi iz povprečja s trendi dodatki za poslušanje glasbe

Oglasno sporočilo

Sodobna tehnologija omogoča, da lahko uživaš v poslušanju glasbe praktično kjerkoli in kadarkoli. Zahvaljujoč brezžičnim slušalkam, prenosnim zvočnikom in nenazadnje prenosnim baterijam, ki podaljšajo delovanje naprav, te lahko glasba spremlja na zabavi, med čakanjem na avtobus, med tekom ali poležavanjem na plaži. Trendi dodatki za poslušanje glasbe so lahko pika na i tvojemu modnemu slogu. Že imaš svoje?

Foto: Spar

Povezuj in izražaj se z glasbo

Glasba povezuje ljudi in vzbuja občutek pripadnosti. S pomočjo glasbe se identificiraš in povezuješ z vrstniki s podobnimi vrednotami, interesi, pogledi in nenazadnje glasbenim okusom. Z glasbo lahko izražaš svoja čustva in sebe. Z modernimi dodatki za poslušanje glasbe, kot so brezžične slušalke, zvočniki in prenosne baterije, pa lahko poskrbiš za dovršen osebni slog.

Glasba povezuje in ti omogoča, da se izraziš na svoj način. Foto: Spar

Izberi kakovostne dodatke za poslušanje glasbe

Pred nakupom brezžičnih slušalk, zvočnikov in prenosnih baterij se prepričaj o lastnostih izdelka, ki ga kupuješ.

Brezžične slušalke

Če spadaš med tiste, ki se radi nemoteno prepustijo glasbi, bodo zate prava izbira slušalke s funkcijo utišanja okolice. Samo pritisni na gumb in svet okoli tebe bo utihnil.

Ne pozabi se pozanimati tudi, kolikšna je življenjska doba baterije brezžičnih slušalk in njen čas polnjenja.

Preveri, ali se slušalke lahko uporabljajo v dežju oziroma ali so odporne na brizganje vode. To je pomembno, če želiš poslušati glasbo na primer med aktivnostmi na prostem ali poležavanjem na plaži.

Nenazadnje je pomembno tudi, da se tvoje nove slušalke dobro prilegajo tvojim ušesom in so udobne, da jih boš lahko nosil/a dlje časa.

Pa še namig: še posebej praktične so tiste slušalke, ki jih po uporabi lahko zložiš in varno pospraviš v torbo ali nahrbtnik.

Izberi trendi in kakovostne dodatke za poslušanje glasbe. Foto: Spar

Prenosni zvočniki

Pred nakupom zvočnika preveri, ali ga lahko povežeš s svojo napravo (telefonom, tablico, računalnikom) prek Bluetootha oziroma druge brezžične tehnologije.

Če boš zvočnik prenašal/a z zabave na zabavo, je poleg njegove velikosti in teže pomembna tudi vzdržljivost njegove baterije. Na primer baterija s kapaciteto 7,4 V oziroma 3000 mAh omogoča tudi do 15 ur brezžičnega predvajanja glasbe.

Si vedel/a, da imajo nekateri zvočniki dodatne funkcije, kot so vgrajen mikrofon za prostoročne klice, svetlobni učinki ali možnost povezave več zvočnikov za stereo zvok? Ko torej kupuješ nov zvočnik, v trgovini povprašaj tudi o njegovih morebitnih dodatnih funkcijah.

Prenosne baterije (powerbanki)

Preveri kapaciteto prenosne baterije in čas polnjenja, da ugotoviš, ali ta zadostuje potrebam za polnjenje tvojih naprav. Na primer, z baterijo kapacitete 6000 mAh boš lahko kar dvakrat napolnil/a telefon.

Prepričaj se tudi, katere vrste vhodov podpira baterija (na primer USB-C, Micro USB), da jo boš lahko uporabljal/a z različnimi napravami.

Varnostne funkcije, kot so zaščita pred prenapetostjo, prevelikim tokom, pregrevanjem, prenapolnjenostjo, prekomerno izpraznitvijo in kratkim stikom, pa bodo poskrbele za varno uporabo baterije kjerkoli.

Uživaj v glasbi s trendi dodatki Fresh ’n’ Rebel. Foto: Spar

Vrhunsko glasbeno doživetje s trendi dodatki Fresh ’n’ Rebel

Si rad/a drugačen/na, drzen/na in izviren/na? Izstopi iz povprečja z vrhunskimi dodatki za poslušanje glasbe Fresh ’n’ Rebel.

Fresh ’n’ Rebel je nizozemska blagovna znamka trendi dodatkov za poslušanje glasbe. Izbiraš lahko med izvrstnimi dizajnerskimi brezžičnimi slušalkami, zvočniki in prenosnimi baterijami.

Celotno kolekcijo izdelkov Fresh ’n’ Rebel si lahko ogledaš tukaj ter v trgovinah Spar in Interspar.

