Iz Maribora odločno sporočili: Festival Lent bo!

"V Narodnem domu se čutimo dolžne svojemu mestu in someščanom po prestani karanteni povrniti utrip, ki je zaznamoval mariborska poletja skozi zadnja tri desetletja, vse od prvega Festivala Lent. Še posebej po težkih časih, ki so za nami," so sporočili organizatorji mariborskega Festivala Lent in zatrdili, da festival tudi letos bo, le da ga bodo tokrat priredili proti koncu poletja, od 21. do 29. avgusta, ne pa ob začetku poletne sezone, kot je to sicer v navadi.

Intimnejša prizorišča in butična ponudba

"Ker zaradi omejitev zbiranja nismo smeli načrtovati večjih spektaklov in vzpostaviti večjih prizorišč, smo rešitev poiskali v festivalu, kakršnega smo pred desetletji že imeli in so ga Mariborčani sprejeli z odprtimi rokami. Lahko bi rekli, da se Festival Lent 2020 vrača k svojemu izvoru, bistvu, srcu: k Dravi, k intimnejšim prizoriščem in butični ponudbi," so pojasnili.

Prednost so dali domačim izvajalcem

Ob tem niso pozabili tudi na družbeno odgovornost, poudarjajo. "Prednost pri snovanju programov smo dali domačim ustvarjalcem in tako v skladu z našim poslanstvom skušali na najboljši način pomagati kulturno-umetniškemu sektorju, saj sodi med tiste, ki jih je kriza najhuje prizadela."

Letos na Festival Lent med drugim prihajajo Siddharta, Lačni Franz, Pero Lovšin, Vlado Kreslin, Elvis Jackson, Dan D, Terra Pop, Papir in Simpatico ... "Če bo zdravstvena slika ostala ugodna, pa se obeta tudi nekaj glasbenih gostov iz tujine, med njimi srbski alternativci S.A.R.S., pa cela vrsta jazzovskih prvokategornikov," so napovedali organizatorji.

Folkloristov iz daljnih dežel letos ne bo

Mednarodni folklorni festival Folkart pa je eden tistih segmentov Festivala Lent, ki ga je koronavirus najbolj oklestil: "Obetali so se nam vroči ritmi Brazilije, očarljiva, starodavna Južna Koreja, Šrilanka in Nova Zelandija, zdaj pa bodo gostovanja skupin iz daljnih dežel nadomestili folkloristi iz domovine, Hrvaške, Češke, Bolgarije, Madžarske in Španije."

Ob tem so organizatorji Festivala Lent poudarili, da je njihova prioriteta skrb za zdravje obiskovalcev in nastopajočih, zato bo letos poudarek na manjših prizoriščih in avditorijih z omejenim številom obiskovalcev, večina dogajanja pa bo na prostem.

