Hrvati zgroženi: na Evroviziji še nikoli niso bili tako slabi

Na Hrvaškem so bili letos deležni precej turbulentnega evrovizijskega obdobja. Najprej so ugotovili, da zaradi napake producenta obstajata še vsaj dve enaki pesmi , kot je njihova, nato se jim ni uspelo uvrstiti v finale Evrovizije , zdaj pa so izvedeli še, da je bila letošnja uvrstitev hrvaške predstavnice najslabša do zdaj.

Hrvaško je na Evroviziji letos zastopala Franka Batelić. Foto: Reuters

Hrvaška predstavnica Franka Batelić je s pesmijo Crazy nastopila v prvem polfinalnem večeru, v sobotni evrovizijski finale pa se ji ni uspelo uvrstiti.

Zdaj so znane tudi polfinalne uvrstitve držav in na Hrvaškem so zgroženo ugotovili, da se je Franka med 19 nastopajočimi uvrstila na šele 17. mesto, za njo sta bili le Islandija in Makedonija.

Mimogrede, Lea Sirk se je v polfinalu, iz katerega se je v finale prebilo deset nastopajočih, uvrstila na osmo mesto, vstopnico za finale sta si z nekoliko nižjim izkupičkom točk prislužili še Srbija in Madžarska.

Foto: Reuters

Za koga smo v finalu glasovali Slovenci?

V televizijskem prenosu finala smo ob precej zapletenem sistemu glasovanja izvedeli le, katerim državam je točke podelila strokovna žirija, podrobnih rezultatov telefonskega glasovanja pa ne.

Zdaj so znani tudi ti podatki - največ, 12 točk so slovenski gledalci namenili Srbiji, deset točk Italiji, osem točk pa Češki. Sledili so Danska, Ciper, Norveška, Nemčija, Madžarska, Avstrija in Albanija.