Hrvaški pevec razkril, da je zaradi koronavirusa umrla njegova žena

"Žena je 15. novembra umrla zaradi koronavirusa. S hčerko in nečakinjo je šla na križarjenje, okužila pa se je v Istanbulu in ostala v bolnišnici. Bila je zdrava. To je bila prava tragedija, a moramo živeti naprej. Družina se počuti dobro, glede na vse skupaj pa sem tudi sam iz dneva v dan boljši," je za hrvaški portal 24sata povedal 80-letni Lokin.

Duško Lokin šokirao: 'Supruga mi je u studenom preminula od korone, zarazila se na kruzeru'https://t.co/ay7qmBfjJ5 — 24sata (@24sata_HR) April 12, 2023

Poročena sta bila več kot 50 let

Duško in Anuška Lokin sta bila sicer poročena več kot 50 let, skupaj pa sta imela hčerko Natali. "Žena je z mano preživela marsikaj. Je pametna in strpna oseba, ki je zaradi svojega poklica (bila je namreč bančnica) vedno znala delati z denarjem," je o njej povedal v intervjuju pred njeno smrtjo.

Razkril je tudi, kaj je po njegovem mnenju skrivnost dolgega zakona: "Živeti skromno in biti trdno na tleh ter sprejemati vse, kar je človeško in kar je normalno. Mislim, da je to edina pot."

Duško Lokin je znan po številnih hrvaških uspešnicah, med drugim po pesmi Znam, da negdje živi žena.

