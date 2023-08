Hrvaška pevka Tereza Kesovija pristala v bolnišnici

Legendarno hrvaško pevko Terezo Kesovijo so v sredo z reševalnim vozilom prepeljali v zagrebško bolnišnico Dubrava, poroča hrvaški časopis Jutarnji list. "Kaj se je zgodilo? Ni bilo dobro. O tem raje ne bi govorila, saj so ljudje, ki jim je veliko huje kot meni," je za omenjeni časopis 84-letna pevka sporočila iz bolnišnice.

Pojasnila je, da se ji je stemnilo pred očmi, oblil jo je hladen znoj in postalo ji je slabo. Vzrok za slabo počutje naj bi bila ekstremna vročina. Rešilni avtomobil je na njen dom prišel dvakrat, a so jo v bolnišnico odpeljali šele drugič.

Pevka, ki je močno priljubljena tudi v Sloveniji, upa, da jo bodo že danes odpustili iz bolnišnice. "Počutim se bolje. Imam lepo in mirno sobo, čudovite zdravnike in sestre, ki skrbijo zame," je dodala.

Poplave v Sloveniji so jo prizadele

Tereza Kesovija se je pred kratkim zelo čustveno odzvala na poplave, ki so prizadele Slovenijo. "Tako kot večina ljudi težko prenašam to ekstremno vročino, še težje pa je vse to, kar se dogaja okoli nas, vsi ti umori, posilstva, vse te naravne katastrofe. Pred kratkim sem bila v Sloveniji v Logarski dolini blizu čudovitega malega slapa, katerega hudournik je prizadel številne ljudi. Ne morem si kaj, da ne bi ob tem samo sklonila glave in sočutno rekla, da mi je žal," je dejala takrat.

