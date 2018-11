Hamo & Tribute 2 Love konec decembra delijo ''lubezen'' s Klemnom Klemnom, Rudijem Bučarjem in zasedbo Koala Voice

Oglasno sporočilo

Hamo & Tribute 2 Love bodo 20. decembra širili ''lubezen'' na Gospodarskem razstavišču. Ker pa ta ponavadi ni solo akt, so fantje povabili v goste tudi mlade upe slovenske indie scene Koala Voice, klepalca rim in poznavalca življenjskih tematik Klemna Klemna ter kantavtorja Rudija Bučarja. Hamo & Tribute 2 Love na ta večer napovedujejo tudi premierno razkritje prvih komadov z novega albuma. Vstopnice so že na voljo na prodajnih mestih Eventim .

Hamo in Tribute 2 Love se pospešeno pripravljajo na veliki koncert, kjer lahko pričakujemo uspešnice z zadnjega albuma 3P, kot so Ona gre, Telo in Vreme za lubezen in starejše hite, kot so Rožice, Gospa Magister in Greva še mal dlje. Poleg tega napovedujejo razkritje prvega oziroma prvih štiklov z novega albuma, ki prihaja v prihajajočem letu. Zasedba Hamo & Tribute 2 Love ne sodeluje pogosto z gosti. Tokrat bodo za Kurzschluss naredili izjemo.

Večer bo odprla glasbena zasedba Koala Voice

Kot predskupina bo na večer 20. decembra srca najprej ogrela skupina Koala Voice. Britanski časopis DIY je zasedbo razglasil za eno izmed petih najboljših odkritij konference Eurosonic leta 2016. Za seboj imajo že krepko prek 100 koncertov doma in v tujini. Oktobra so v samozaložbi izdali drugi studijski album Wolkenfabrik. Zanimivo dejstvo pa je, da je njihov prvenec odlično sproduciral Peter Dekleva, sicer kitarist zasedbe Hamo & Tribute 2 Love. Manca Trampuš, Miha Prašnikar, Domen Don Holc in Tilen Prašnikar bodo predstavili svoj pogled na moderno rock glasbo s pridihom diska in punka.

''Koala Voice smo izbrali zato, ker so dober bend. Imajo popolnoma svoj zvok, karakter, prezenco, vztrajnost in karizmo. In ker mislimo, da jih mora slišati kar največ ljudi. Tudi mi smo bili enkrat na začetku (pa Koale že lep čas niso več čisto tam) in bili veseli takšnih povabil,'' je o izboru predskupine povedal Matevž Šalehar Hamo, markantni frontman iz zasedbe Hamo & Tribute Love.

Hip hop in rock bosta za "lubezen" združila moči!

Klemen Klemen se je v srca svojih oboževalcev vtisnil z uspešnicami, kot so Keš pičke, Šnopc, Leta 1600 in Ljubezen. Z zadnjo se hip hop legenda odlično dopolnjuje z vodilom večera v svojih prizadevanjih širjenja ljubezni med slovenske poslušalce. Ljubljenec domačega hip hop občinstva na svojih koncertih vedno poskrbi za odlično vzdušje in polni dvorane.

''Klemna jaz kličem kar Ninja. Ninja je tak model, da ne vem, zakaj nismo že prej sodelovali. Zdi se mi, da s tem, ko združujemo neke na videz nezdružljive žanre, malenkostno širimo logiko slovenskega šovbiznisa. Vse lahko oženiš med sabo, samo srce mora biti še vedno na mestu. In Ninja ve, kaj je 'lubezen', tako se združitev ponuja kar sama,'' je o sodelovanju s Klemnom Klemnom povedal pevec Hamo.

Hamo bo zapel tudi z Rudijem Bučarjem

Najnovejšo uspešnico, ki je nastala v sodelovanju z Rudijem Bučarjem, Dolgo nisva pila, lahko pričakujemo tudi na odru Kurzschlussa. Kantavtor in poustvarjalec istrskega glasbenega izročila se pridružuje ekipi, ki bo 20. decembra širila "lubezen". Rudi ima odličen ustvarjalen naboj, odrsko prezenco in energijo, kar je pripeljalo do uspešnega medsebojnega sodelovanja. Skupaj bodo ustvarili magično vzdušje, ki se bo dotaknilo src poslušalk in poslušalcev.

Hamo & Tribute 2 Love obljubljajo večer namenjen vsem, ki uživajo v melodiki bluza, soula in rocka, in vsem, ki jih Hamova interpretacija zadane v srčiko njihovega obstoja - torej vsem romantikom, zaljubljencem in vsem, ki si to želijo postati.

